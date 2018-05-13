Манчини: «Если бы не травмы, шансы «Зенита» на чемпионство были бы существенными»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением об итогах сезона для петербургского клуба.

Сине-бело-голубые заняли пятое место в РФПЛ и в следующем сезоне сыграют в Лиге Европы.

– Какую бы оценку вы себе поставили по итогам этого сезона? Ожидали ли вы, что будет так сложно в чемпионате России?

– Всегда стараюсь выкладывать полностью и добиваться максимума. Стараюсь побеждать в каждом матче, делать так, чтобы футболисты упорно работали на каждой тренировке. Учитывая это обстоятельство, скажу, что любое поражение, любой чемпионат, который завершается не в пользу моего клуба, – это разочарование.

Опять же хочу подчеркнуть, что во многом связываю неудачи сезона с травмами ведущих игроков – Кокорина, Мамманы и Кузяева. Это случилось в критический и очень важный для нас момент. Это повлекло спад в игре, ряд ничьих и обидных поражений. Учитывая, что вплоть до матча с ЦСКА мы сохраняли шансы на победу в чемпионате, то скажу, что если бы не эти травмы, то наши шансы на чемпионство были бы существенными.

Ранее «Зенит» объявил о расторжении контракта с Манчини.

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