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  • Манчини: «Если бы не травмы, шансы «Зенита» на чемпионство были бы существенными»

Манчини: «Если бы не травмы, шансы «Зенита» на чемпионство были бы существенными»

13 мая 2018, 17:36
11

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением об итогах сезона для петербургского клуба.

Сине-бело-голубые заняли пятое место в РФПЛ и в следующем сезоне сыграют в Лиге Европы.

– Какую бы оценку вы себе поставили по итогам этого сезона? Ожидали ли вы, что будет так сложно в чемпионате России?

– Всегда стараюсь выкладывать полностью и добиваться максимума. Стараюсь побеждать в каждом матче, делать так, чтобы футболисты упорно работали на каждой тренировке. Учитывая это обстоятельство, скажу, что любое поражение, любой чемпионат, который завершается не в пользу моего клуба, – это разочарование.

Опять же хочу подчеркнуть, что во многом связываю неудачи сезона с травмами ведущих игроков – Кокорина, Мамманы и Кузяева. Это случилось в критический и очень важный для нас момент. Это повлекло спад в игре, ряд ничьих и обидных поражений. Учитывая, что вплоть до матча с ЦСКА мы сохраняли шансы на победу в чемпионате, то скажу, что если бы не эти травмы, то наши шансы на чемпионство были бы существенными.

Ранее «Зенит» объявил о расторжении контракта с Манчини.

Манчини уходит из «Зенита». Ему ничего не заплатят

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто
Комментарии (11)
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Федя Кабак
1526222637
Начались отмазочки!Все всё видели
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Nooki
1526222741
Если бы ты не распродал и не по раздавал в аренду цука!! то взяли бы)
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Вомбат
1526223022
Перед тем как пошли эти травмы, Зенит уже был третьим и отставал на 8 очков от Локо. О чем тут говорить - такие гандикапы за 10 матчей не помогут отыграть никакие Кокорины с Кузяевыми. Тут нужны были Месси с Роналду и Салахом.
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raritet
1526223559
важнее всего разлад в команде, который произошел еще до перерыва и понятное дело , итальянец не смог ничего поделать. Предполагаю. дело между аргентинской и российской диаспорами. А какой русский мужик выдержит балетный стиль аргентинских болонок?
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Garrincha58
1526224017
а что только у вас одни травмы мистер Мочини? о чем ты говоришь если еще три месяца назад принял решение свалить тогда на хрена ты тут сидел и мозги компасировал лучше бы зимой ушел и все может тогда бы и были шансы у Зенита хотя бы на ЛЧ, а так все было предрешено
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Lester84
1526226626
Плохому танцору ... травмы мешают))
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Viper for CSKA
1526229116
А был бы тренер, они были бы ещё существенней
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Татарин за ЦСКА
1526231810
Травмированные игроки:"если бы не Манчини,шансы "Зенита" на чемпионство были бы существенными"
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СЛЭЙК
1526231906
какие травмы?? вначале второй части никто не был на травмах
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kara-mba
1526234960
Может хоть этот ловец за халявой научит Милляра and C*.
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