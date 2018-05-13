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    Манчини: «Если бы не травмы, шансы «Зенита» на чемпионство были бы существенными»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением об итогах сезона для петербургского клуба.

    Сине-бело-голубые заняли пятое место в РФПЛ и в следующем сезоне сыграют в Лиге Европы.

    – Какую бы оценку вы себе поставили по итогам этого сезона? Ожидали ли вы, что будет так сложно в чемпионате России?

    – Всегда стараюсь выкладывать полностью и добиваться максимума. Стараюсь побеждать в каждом матче, делать так, чтобы футболисты упорно работали на каждой тренировке. Учитывая это обстоятельство, скажу, что любое поражение, любой чемпионат, который завершается не в пользу моего клуба, – это разочарование.

    Опять же хочу подчеркнуть, что во многом связываю неудачи сезона с травмами ведущих игроков – Кокорина, Мамманы и Кузяева. Это случилось в критический и очень важный для нас момент. Это повлекло спад в игре, ряд ничьих и обидных поражений. Учитывая, что вплоть до матча с ЦСКА мы сохраняли шансы на победу в чемпионате, то скажу, что если бы не эти травмы, то наши шансы на чемпионство были бы существенными.

    Ранее «Зенит» объявил о расторжении контракта с Манчини.

    Манчини уходит из «Зенита». Ему ничего не заплатят

    Источник: ФК «Зенит»

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    13.05.2018 17:36
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +244

      kara-mba 13 мая 2018, 21:09

      Может хоть этот ловец за халявой научит Милляра and C*.

      0
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      Рейтинг: +23

      СЛЭЙК 13 мая 2018, 20:18

      какие травмы?? вначале второй части никто не был на травмах

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 13 мая 2018, 20:16

      Травмированные игроки:"если бы не Манчини,шансы "Зенита" на чемпионство были бы существенными"

      0
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 13 мая 2018, 19:31

      А был бы тренер, они были бы ещё существенней

      2
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 13 мая 2018, 18:50

      Плохому танцору ... травмы мешают))

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 мая 2018, 18:06

      а что только у вас одни травмы мистер Мочини? о чем ты говоришь если еще три месяца назад принял решение свалить тогда на хрена ты тут сидел и мозги компасировал лучше бы зимой ушел и все может тогда бы и были шансы у Зенита хотя бы на ЛЧ, а так все было предрешено

      2
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      Рейтинг: +4025

      raritet 13 мая 2018, 17:59

      важнее всего разлад в команде, который произошел еще до перерыва и понятное дело , итальянец не смог ничего поделать. Предполагаю. дело между аргентинской и российской диаспорами. А какой русский мужик выдержит балетный стиль аргентинских болонок?

      2
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      ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > raritet 13 мая 2018, 18:56

      Этот разлад мог разрулить только Сарсания, но он умер. (А может как раз только он и удерживал команду от этого распада и его уход как раз предзнаменовал этот распад).
      Манчини быстро потерялся и наломал дров, но не стоит еще забывать о полностью бесполезном Фурсенке.

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      Рейтинг: +12332

      Вомбат 13 мая 2018, 17:50

      Перед тем как пошли эти травмы, Зенит уже был третьим и отставал на 8 очков от Локо. О чем тут говорить - такие гандикапы за 10 матчей не помогут отыграть никакие Кокорины с Кузяевыми. Тут нужны были Месси с Роналду и Салахом.

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      Рейтинг: +58

      Nooki 13 мая 2018, 17:45

      Если бы ты не распродал и не по раздавал в аренду цука!! то взяли бы)

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 13 мая 2018, 17:43

      Начались отмазочки!Все всё видели

      2
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