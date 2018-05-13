Кафельников: «Спартаку» нужна чистка. В команде много неликвида»

Олимпийский чемпион 2000 года по теннису в одиночном разряде и болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников поделился эмоциями от окончания сезона. Фанат поблагодарил команду.

«В любом случае, команде огромное спасибо за сезон-2017/2018. Эмоции были разные, но позитивных было намного больше. Чистка нужна, неликвида в команде очень много.

Радует тот факт, что отдыхать будут мало. Стыковые матчи уже начнутся в августе. Вперед, «Спартак», – написал Кафельников.

Красно-белые в последнем туре упустили второе место в таблице.

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