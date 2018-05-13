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  • Кафельников: «Спартаку» нужна чистка. В команде много неликвида»

Кафельников: «Спартаку» нужна чистка. В команде много неликвида»

13 мая 2018, 16:35
10

Олимпийский чемпион 2000 года по теннису в одиночном разряде и болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников поделился эмоциями от окончания сезона. Фанат поблагодарил команду.

«В любом случае, команде огромное спасибо за сезон-2017/2018. Эмоции были разные, но позитивных было намного больше. Чистка нужна, неликвида в команде очень много.

Радует тот факт, что отдыхать будут мало. Стыковые матчи уже начнутся в августе. Вперед, «Спартак», – написал Кафельников.

Красно-белые в последнем туре упустили второе место в таблице.

«Спартак» подарил ЦСКА групповой этап ЛЧ. Все итоги сезона РФПЛ

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (10)
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Федя Кабак
1526218589
И ты один из неликвида)
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Geffon
1526218749
Кафельников: Пересадите мне мозг, я долбо*б.
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SPACE TRUCKIN
1526218880
если не обновят состав - ЛЧ не видать...и зажравшихся надо выгнать - набирать голодных до игры и титулов...этим составом уже нечего ловить...
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Alex Flash
1526219322
Должна быть хоть какая-то солидарность у спортсменов. Про него бы так в конце карьеры выразились. Нужна свежая кровь-коротко и ясно
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Illars
1526219589
да башке его чистка нужна..
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MANUD
1526219597
Самое главное для Спартака убрать из состава клиентов всяких агентов. Не более одного игрока от одного агента.Нужно скупать игроков из внутреннего первенства,голодных - российских. Важное сохранить Кареру.
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Правдоруб100
1526221278
Упустили? Да пусть радуются, что хоть бронзу взяли, ибо их место - четвёртое!!! Но Зенит не докрутил и Краснодар не дотянул (2-3 очка всего отрыв!!!), вот Спартач хоть малым, но разжился... Ниже опустится в следующем сезоне.
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OfaZavr
1526227972
вот здесь соглашусь пожалуй с ним, равнодушных, косячных и прочих подобных хорошо бы сбагрить
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zigbert
1526231617
Здесь соглашусь с Кафельниковым. На этот раз обошелся без гнусных эпитетов.
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