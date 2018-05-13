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    Кафельников: «Спартаку» нужна чистка. В команде много неликвида»

    Олимпийский чемпион 2000 года по теннису в одиночном разряде и болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников поделился эмоциями от окончания сезона. Фанат поблагодарил команду.

    «В любом случае, команде огромное спасибо за сезон-2017/2018. Эмоции были разные, но позитивных было намного больше. Чистка нужна, неликвида в команде очень много.

    Радует тот факт, что отдыхать будут мало. Стыковые матчи уже начнутся в августе. Вперед, «Спартак», – написал Кафельников.

    Красно-белые в последнем туре упустили второе место в таблице.

    «Спартак» подарил ЦСКА групповой этап ЛЧ. Все итоги сезона РФПЛ

    Источник: Twitter

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    13.05.2018 16:35
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100725

      zigbert 13 мая 2018, 20:13

      Здесь соглашусь с Кафельниковым. На этот раз обошелся без гнусных эпитетов.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 мая 2018, 19:12

      вот здесь соглашусь пожалуй с ним, равнодушных, косячных и прочих подобных хорошо бы сбагрить

      3
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 13 мая 2018, 17:21

      Упустили? Да пусть радуются, что хоть бронзу взяли, ибо их место - четвёртое!!! Но Зенит не докрутил и Краснодар не дотянул (2-3 очка всего отрыв!!!), вот Спартач хоть малым, но разжился... Ниже опустится в следующем сезоне.

      0
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      Рейтинг: +18

      MANUD 13 мая 2018, 16:53

      Самое главное для Спартака убрать из состава клиентов всяких агентов. Не более одного игрока от одного агента.Нужно скупать игроков из внутреннего первенства,голодных - российских. Важное сохранить Кареру.

      3
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      Рейтинг: +1893

      multiscan > MANUD 13 мая 2018, 20:05

      Каррера - один из авторов провала сезона. Зачем его сохранять? А в общем, ситуация в нашем футболе похожа на строительство вавилонской башни: народу много и, вроде бы, все не бесталанны, а понять как следует друг друга - не могут. Мешает языковой барьер и менталитет, особенно легионерский. Был какой-нибудь условный хосе лопес неплохим игрочком у себя в Мумба-Юмба, приехали наши "специалисты", пообещали хорошие деньги в сумме, как минимум, равной зарплатной ведомости отечественных игроков своего клуба, и энтот хосе лопес в России - звезда. А наши ребята сидят на лавке и нет у них денег на нормальную зарплату и на то, чтобы дождаться качественного пополнения из спортшкол. А через пару лет хосе, почувствовав себя большим звездуном,свалит в Европы.А наши ребята, поднявшись со скамейки запасных начнут пешком по полю с тросточками бродить и интересоваться на мяч: "А што энто за штуковина?"

      -1
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      Рейтинг: +451

      Illars 13 мая 2018, 16:53

      да башке его чистка нужна..

      1
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 13 мая 2018, 16:48

      Должна быть хоть какая-то солидарность у спортсменов. Про него бы так в конце карьеры выразились. Нужна свежая кровь-коротко и ясно

      1
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 13 мая 2018, 16:41

      если не обновят состав - ЛЧ не видать...и зажравшихся надо выгнать - набирать голодных до игры и титулов...этим составом уже нечего ловить...

      5
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      Рейтинг: +31

      Geffon 13 мая 2018, 16:39

      Кафельников: Пересадите мне мозг, я долбо*б.

      -2
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 13 мая 2018, 16:36

      И ты один из неликвида)

      1
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