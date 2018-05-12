Зобнин: «Матч с «Динамо»? У меня будет особое отношение к игре»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился ожиданиями от матча 30-го тура РФПЛ против «Динамо».

«Все дерби принципиальные. Понятно, что у меня будет присутствовать особое отношение к этой команде. Однако я буду настраиваться на игру так же, как и всегда, ничего сверхъестественного.

Успел ли вернуться к прежним кондициям? Судить сложно. Скажем об этом, когда начнется чемпионат мира. В РФПЛ мы еще не играли с серьезными соперниками, при всем уважении к этим командам», – сказал Зобнин.

Матч «Спартак» – «Динамо» пройдет завтра и начнется в 14:00 по московскому времени.