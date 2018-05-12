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    Зобнин: «Матч с «Динамо»? У меня будет особое отношение к игре»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился ожиданиями от матча 30-го тура РФПЛ против «Динамо».

    «Все дерби принципиальные. Понятно, что у меня будет присутствовать особое отношение к этой команде. Однако я буду настраиваться на игру так же, как и всегда, ничего сверхъестественного.

    Успел ли вернуться к прежним кондициям? Судить сложно. Скажем об этом, когда начнется чемпионат мира. В РФПЛ мы еще не играли с серьезными соперниками, при всем уважении к этим командам», – сказал Зобнин.

    Матч «Спартак» – «Динамо» пройдет завтра и начнется в 14:00 по московскому времени.

    Источник: Sport24

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    12.05.2018 19:28
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 13 мая 2018, 00:17

      Надо брать три очка!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 12 мая 2018, 22:51

      Роман профессионал и настраивать себя как то по особенному на клуб, который тебя вырастил и дал дорогу в жизнь, как то не правильно.Хотя и играть в поддавки тоже не профессионально.Это спорт, а в спорте слабаков не бывает.

      -1
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