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Промес: «Все знают, что я – Антоша. Люблю Россию»

12 мая 2018, 12:41
9

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал, где хранит индивидуальные и командные награды, а также заявил, что сделал татуировку гладиатора в честь красно-белых.

– После игры с «Ростовом» болельщики вручили вам приз «Гладиатор». Вы были рады, словно впервые получили личную награду...

– Всегда счастлив в такие моменты. Ценю каждую награду. Потому что знаю, как серьезно работал для того, чтобы получить ее. Так что – да, радуюсь так, словно это мой первый личный трофей в карьере.

– У вас уже большая коллекция индивидуальных наград...

– Да. Все призы храню дома в кабинете. Там маленький музей. У меня есть комната-офис, в которой выполняю все дела за компьютером и параллельно любуюсь на награды. Самые дорогие, естественно, – золотая медаль первенства прошлого сезона и приз «Золотой мяч», который вручают лучшему игроку года. А еще у меня в коллекции есть подарки от болельщиков. Например, матрешка с моим изображением.

– Как она к вам попала?

– Болельщики в социальной сети поместили видео о том, как расписывают эту матрешку. Я сделал репост. А потом ребята написали мне, что были бы рады передать сувенир, сделанный своими руками. Они взяли матрешку на игру, и после матча я получил этот необычный подарок.

– Матрешка и Промес – интересное сочетание...

– Все знают, что я – Антоша (произносит по-русски.) Люблю Россию. Эта страна – мой второй дом. Смотрите, кстати, у меня новая татуировка – гладиатор. Сделал ее недавно в честь «Спартака».

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (9)
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кеша_КБ
1526118917
- очень хочу, чтобы завтра на поле вышли 11 гладиаторов!, и добыли путёвку в ЛЧ........желаю Спартаку самоотдачи и удачи!!!
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Мары
1526123049
Да.Антоха давно стал своим.Не часто такое про легионера услышишь. Удачи Квинси.Порви завтра всех и всё.
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lordmrv
1526123731
Да Антоха, ты навсегда вписал свое имя в историю клуба! Продолжай писать!
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Полная Канистра
1526124402
ждём завтра отличной игры
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ВетеR
1526124689
Болтун ты приличный,Андроша (( Завтра посмотрим....
Ответить
zigbert
1526133788
Ждем хорошей игры с Динамо.
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OfaZavr
1526145310
продолжай радовать нас и чтобы черные полосы обходили стороной!
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