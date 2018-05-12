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    Промес: «Все знают, что я – Антоша. Люблю Россию»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал, где хранит индивидуальные и командные награды, а также заявил, что сделал татуировку гладиатора в честь красно-белых.

    – После игры с «Ростовом» болельщики вручили вам приз «Гладиатор». Вы были рады, словно впервые получили личную награду...

    – Всегда счастлив в такие моменты. Ценю каждую награду. Потому что знаю, как серьезно работал для того, чтобы получить ее. Так что – да, радуюсь так, словно это мой первый личный трофей в карьере.

    – У вас уже большая коллекция индивидуальных наград...

    – Да. Все призы храню дома в кабинете. Там маленький музей. У меня есть комната-офис, в которой выполняю все дела за компьютером и параллельно любуюсь на награды. Самые дорогие, естественно, – золотая медаль первенства прошлого сезона и приз «Золотой мяч», который вручают лучшему игроку года. А еще у меня в коллекции есть подарки от болельщиков. Например, матрешка с моим изображением.

    – Как она к вам попала?

    – Болельщики в социальной сети поместили видео о том, как расписывают эту матрешку. Я сделал репост. А потом ребята написали мне, что были бы рады передать сувенир, сделанный своими руками. Они взяли матрешку на игру, и после матча я получил этот необычный подарок.

    – Матрешка и Промес – интересное сочетание...

    – Все знают, что я – Антоша (произносит по-русски.) Люблю Россию. Эта страна – мой второй дом. Смотрите, кстати, у меня новая татуировка – гладиатор. Сделал ее недавно в честь «Спартака».

    Источник: ФК «Спартак»

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    12.05.2018 12:41
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 мая 2018, 20:15

      продолжай радовать нас и чтобы черные полосы обходили стороной!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100725

      zigbert 12 мая 2018, 17:03

      Ждем хорошей игры с Динамо.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12191

      ВетеR 12 мая 2018, 14:31

      Болтун ты приличный,Андроша ((
      Завтра посмотрим....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 мая 2018, 14:26

      ждём завтра отличной игры

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 12 мая 2018, 14:15

      Да Антоха, ты навсегда вписал свое имя в историю клуба! Продолжай писать!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 12 мая 2018, 14:04

      Да.Антоха давно стал своим.Не часто такое про легионера услышишь.
      Удачи Квинси.Порви завтра всех и всё.

      7
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 12 мая 2018, 12:55

      - очень хочу, чтобы завтра на поле вышли 11 гладиаторов!, и добыли путёвку в ЛЧ........желаю Спартаку самоотдачи и удачи!!!

      8
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > кеша_КБ 12 мая 2018, 13:38

      но там, в Динамо есть Ташаев и Панченко.

      2
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ > vladimir-7 12 мая 2018, 13:45

      - да, конечно!, и это очевидная проблема не только для Спартака...они - бегунки!, без карточек не обойдётся...берегись, защита...в общем - не простая игра!, и на кону серьёзный "куш"...

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