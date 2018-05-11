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  • Черчесов – о Дзюбе: «Недавно читал его интервью, он там рассуждал очень по-взрослому»

Черчесов – о Дзюбе: «Недавно читал его интервью, он там рассуждал очень по-взрослому»

11 мая 2018, 20:19
14

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о вызове форварда Артема Дзюбы в национальную команду.

«У нас нет никаких проблем или конфликта. Он сам говорил, что не играл в сборной, так как не проявлял себя в «Зените». В марте же мы не вызывали Шатова и Дзюбу потому, что я не хотел выдергивать их из новых команд. Это решение себя оправдало, они начали забивать за свои клубы. Артем хорошо проявил себя в последнее время, мы за ним всегда следили.

Недавно читал его интервью, он там рассуждал очень по-взрослому. Единственное, не понравилось, что он сказал о том, что поедет на турнир в качестве запасного», – сказала Черчесов.

Дзюба, Ташаев, Чалов включены в расширенный состав сборной России на ЧМ. Глушаков и Комбаров – в резерве

Источник: РФС
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Зенит Арсенал Дзюба Артем Черчесов Станислав
Комментарии (14)
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lotsman
1526059632
Дзюба? По взрослому?!!! Черчесов, видимо, сам впал в детство.))
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Федя Кабак
1526059993
А я читал твое интервью и думал, когда тебя нах уволят!Задолбал
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Garrincha58
1526060202
иуда хорошо себя проявил? это баранья логика
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Татарин за ЦСКА
1526060751
ну так ему и не 5 лет,конечно рассуждать по взрослому нужно. Я бухой тоже философ.Вот может и Тёмка по синьке че-нибудь пиз.данул,а ты его понял.Видимо на одной волне.
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upiter622
1526061726
Эх,взяться следственному комитету за яйца Дзюбы и заставить признаться,за что этот лысый баран берет его в сборную!
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multiscan
1526062137
Эх, не дожил мальчик целых трёх месяцев до 30 лет и, вдруг стал рассуждать по-взрослому.
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Вомбат
1526065087
Станислав Саламович, мы вас как тренера давно перестали уважать, но пока еще многие уважают вас как мужика, так не будите лихо пока оно тихо, не давайте ненужных интрвью. Это ведь так легко.
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zigbert
1526065466
Пора бы уж ему начать рассуждать по взрослому.
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APchelov
1526085133
Какое там по-взрослому. Да они оба дятлы безмозглые. Обоих слушать противно
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Мары
1526087725
Они нашли друг друга. Аллилуя.
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