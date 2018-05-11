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    Черчесов – о Дзюбе: «Недавно читал его интервью, он там рассуждал очень по-взрослому»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о вызове форварда Артема Дзюбы в национальную команду.

    «У нас нет никаких проблем или конфликта. Он сам говорил, что не играл в сборной, так как не проявлял себя в «Зените». В марте же мы не вызывали Шатова и Дзюбу потому, что я не хотел выдергивать их из новых команд. Это решение себя оправдало, они начали забивать за свои клубы. Артем хорошо проявил себя в последнее время, мы за ним всегда следили.

    Недавно читал его интервью, он там рассуждал очень по-взрослому. Единственное, не понравилось, что он сказал о том, что поедет на турнир в качестве запасного», – сказала Черчесов.

    Дзюба, Ташаев, Чалов включены в расширенный состав сборной России на ЧМ. Глушаков и Комбаров – в резерве

    Источник: РФС

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    11.05.2018 20:19
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +3795

      serppion 12 мая 2018, 12:17

      Мальчонке уже 30-й пошел. Давно уже пора рассуждать очень по-взрослому. Хотя, в 20 лет ума нет - и в 70 не будет. Суждено тебе, Стасик, чабаном быть - ты и в сборной пастухом останешься.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 12 мая 2018, 04:15

      Они нашли друг друга.
      Аллилуя.

      -2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 12 мая 2018, 03:32

      Какое там по-взрослому. Да они оба дятлы безмозглые. Обоих слушать противно

      2
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      Рейтинг: +273

      suhoffmonstro 11 мая 2018, 22:24

      Наверное половину состава по их интервью выбрал.

      0
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      Рейтинг: +100725

      zigbert 11 мая 2018, 22:04

      Пора бы уж ему начать рассуждать по взрослому.

      2
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      Рейтинг: +12332

      Вомбат 11 мая 2018, 21:58

      Станислав Саламович, мы вас как тренера давно перестали уважать, но пока еще многие уважают вас как мужика, так не будите лихо пока оно тихо, не давайте ненужных интрвью. Это ведь так легко.

      2
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 11 мая 2018, 21:08

      Эх, не дожил мальчик целых трёх месяцев до 30 лет и, вдруг стал рассуждать по-взрослому.

      3
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      Рейтинг: +2077

      upiter622 11 мая 2018, 21:02

      Эх,взяться следственному комитету за яйца Дзюбы и заставить признаться,за что этот лысый баран берет его в сборную!

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 11 мая 2018, 20:45

      ну так ему и не 5 лет,конечно рассуждать по взрослому нужно.
      Я бухой тоже философ.Вот может и Тёмка по синьке че-нибудь пиз.данул,а ты его понял.Видимо на одной волне.

      4
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      Рейтинг: +5

      creepsterx 11 мая 2018, 20:45

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