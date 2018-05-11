Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о вызове форварда Артема Дзюбы в национальную команду.

«У нас нет никаких проблем или конфликта. Он сам говорил, что не играл в сборной, так как не проявлял себя в «Зените». В марте же мы не вызывали Шатова и Дзюбу потому, что я не хотел выдергивать их из новых команд. Это решение себя оправдало, они начали забивать за свои клубы. Артем хорошо проявил себя в последнее время, мы за ним всегда следили.

Недавно читал его интервью, он там рассуждал очень по-взрослому. Единственное, не понравилось, что он сказал о том, что поедет на турнир в качестве запасного», – сказала Черчесов.

Дзюба, Ташаев, Чалов включены в расширенный состав сборной России на ЧМ. Глушаков и Комбаров – в резерве