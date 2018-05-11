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    Черчесов: «Решение по Глушакову обдумывалось не одну минуту»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, по какой причине он включил в основной расширенный список игроков для подготовки к чемпионату мира полузащитника «Краснодара» Юрия Газинского, а не хавбека «Спартака» Дениса Глушаков.

    «Есть сегодняшнее состояние, есть анализ игр, которые проводит тот или иной игрок. Газинский проходил с нами сборы, был на Кубке конфедераций. Потом не вызывался, потому что не показывал определенный уровень. В последние семь матчей он вышел на тот уровень, который нас устраивает. Один игрок теряет позиции, другой возвращается. Это нормальный спортивный принцип. То же самое можно сказать про Заболотного и Дзюбу. Это нормальное явление.

    Глушаков? Решение принято. Обдумывали мы его не одну секунду и не одну минуту. Принимается оно не ситуативно, а исходя из наблюдений. Журналисты пишут про забитые-незабитые пенальти, а для нас это не ключевой фактор. Мы смотрим на определенный промежуток времени, как человек себя проявляет и в каком состоянии находится», – сказал Черчесов.

    Напомним, Глушаков был включен в резервный список из семи игроков и не поедет на сборы национальной команды в Новогорске и Австрии.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.05.2018 15:23
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    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +100725

      zigbert 11 мая 2018, 20:08

      Может в этом он и прав.

      1
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      Рейтинг: +454

      Filllllll 11 мая 2018, 19:18

      Возможно Глушаков пытался слить Кареру своей игрой, а возможно просто не в форме, но по его последним играм, он не достоен играть за сборную. Ничего против Дениса не имею, и в хорошей форме он 100% игрок сборной, стартового состава. Но не сейчас.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      Red-white-чемпион 11 мая 2018, 19:18

      сначала говорит что Есть сегодняшнее состояние а потом говорит что Принимается решение не ситуативно,
      Сам себе противоречит

      1
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      Рейтинг: +12

      seregaloko1 11 мая 2018, 18:57

      если смотрят на уровень который показывает футболист то зачем тогда вызвал габулова а не чемпиона страны гильерме???????????????

      1
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      ...
      Рейтинг: +1123

      Smekaev > seregaloko1 11 мая 2018, 21:33

      Я думаю, Габулов играть не будет, он как помошник тренера больше нужен. Вот только почему его в таком амплуа в сборную не включить, че он место вратарское занимает, я не понимаю. Ну да ССЧ всегда был немного непонятный, мягко говоря.

      2
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 11 мая 2018, 18:48

      По Денисову вообще можно было не думать, а эти ублюдки Черчесов и РФС специально делают так, чтобы мы облажались.... Козлы вонючие, ДОСТАЛИ....

      0
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 11 мая 2018, 18:26

      про денисова ничего не говорит - как нет его...

      1
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      Рейтинг: +2077

      upiter622 11 мая 2018, 17:19

      Мы смотрим на определенный промежуток времени, как человек себя проявляет и в каком состоянии находится», – сказал Черчесов.

      Поэтому и включил Смолова за мат козлина?

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 11 мая 2018, 16:06

      мозги у него выпали вместе с волосами

      3
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 11 мая 2018, 15:43

      Ой да ладно, ос етин! Забив глу шак бы ту пенку, даже и не взяв команда кубок, облизывал бы его сейчас, да ещё и капитанил бы

      3
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 11 мая 2018, 15:37

      когда думать не чем, количество времени, затраченное на принятие решения - не имеет значения.)))) ... был студентом - сколько на экзамене ни сиди, пустая башка результата не даст...

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