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  • Черчесов: «Решение по Глушакову обдумывалось не одну минуту»

Черчесов: «Решение по Глушакову обдумывалось не одну минуту»

11 мая 2018, 15:23
18

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, по какой причине он включил в основной расширенный список игроков для подготовки к чемпионату мира полузащитника «Краснодара» Юрия Газинского, а не хавбека «Спартака» Дениса Глушаков.

«Есть сегодняшнее состояние, есть анализ игр, которые проводит тот или иной игрок. Газинский проходил с нами сборы, был на Кубке конфедераций. Потом не вызывался, потому что не показывал определенный уровень. В последние семь матчей он вышел на тот уровень, который нас устраивает. Один игрок теряет позиции, другой возвращается. Это нормальный спортивный принцип. То же самое можно сказать про Заболотного и Дзюбу. Это нормальное явление.

Глушаков? Решение принято. Обдумывали мы его не одну секунду и не одну минуту. Принимается оно не ситуативно, а исходя из наблюдений. Журналисты пишут про забитые-незабитые пенальти, а для нас это не ключевой фактор. Мы смотрим на определенный промежуток времени, как человек себя проявляет и в каком состоянии находится», – сказал Черчесов.

Напомним, Глушаков был включен в резервный список из семи игроков и не поедет на сборы национальной команды в Новогорске и Австрии.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Спартак Глушаков Денис Черчесов Станислав
Комментарии (18)
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almanev
1526041813
Интересно, сам Черчесов осознает, что он не тянет эту работу?
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Боцман59rus
1526042247
когда думать не чем, количество времени, затраченное на принятие решения - не имеет значения.)))) ... был студентом - сколько на экзамене ни сиди, пустая башка результата не даст...
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С-Пб on-line
1526042624
Ой да ладно, ос етин! Забив глу шак бы ту пенку, даже и не взяв команда кубок, облизывал бы его сейчас, да ещё и капитанил бы
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серега кашин
1526044016
мозги у него выпали вместе с волосами
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SPACE TRUCKIN
1526052392
про денисова ничего не говорит - как нет его...
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qwera 1969
1526053709
По Денисову вообще можно было не думать, а эти ублюдки Черчесов и РФС специально делают так, чтобы мы облажались.... Козлы вонючие, ДОСТАЛИ....
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seregaloko1
1526054252
если смотрят на уровень который показывает футболист то зачем тогда вызвал габулова а не чемпиона страны гильерме???????????????
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Red-white-чемпион
1526055492
сначала говорит что Есть сегодняшнее состояние а потом говорит что Принимается решение не ситуативно, Сам себе противоречит
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Filllllll
1526055512
Возможно Глушаков пытался слить Кареру своей игрой, а возможно просто не в форме, но по его последним играм, он не достоен играть за сборную. Ничего против Дениса не имею, и в хорошей форме он 100% игрок сборной, стартового состава. Но не сейчас.
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zigbert
1526058531
Может в этом он и прав.
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