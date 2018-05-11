Черчесов: «Решение по Глушакову обдумывалось не одну минуту»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, по какой причине он включил в основной расширенный список игроков для подготовки к чемпионату мира полузащитника «Краснодара» Юрия Газинского, а не хавбека «Спартака» Дениса Глушаков.

«Есть сегодняшнее состояние, есть анализ игр, которые проводит тот или иной игрок. Газинский проходил с нами сборы, был на Кубке конфедераций. Потом не вызывался, потому что не показывал определенный уровень. В последние семь матчей он вышел на тот уровень, который нас устраивает. Один игрок теряет позиции, другой возвращается. Это нормальный спортивный принцип. То же самое можно сказать про Заболотного и Дзюбу. Это нормальное явление.

Глушаков? Решение принято. Обдумывали мы его не одну секунду и не одну минуту. Принимается оно не ситуативно, а исходя из наблюдений. Журналисты пишут про забитые-незабитые пенальти, а для нас это не ключевой фактор. Мы смотрим на определенный промежуток времени, как человек себя проявляет и в каком состоянии находится», – сказал Черчесов.

Напомним, Глушаков был включен в резервный список из семи игроков и не поедет на сборы национальной команды в Новогорске и Австрии.