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    Полузащитник «Лиона» Фекир: «У меня нет никаких договоренностей с «Ливерпулем»

    Полузащитник «Лиона» Набиль Фекир заявил, что у него нет никаких договоренностей с «Ливерпулем» на данный момент, а его контракт с французским клубом рассчитан до 2020 года.

    «У «Лиона» еще два матча впереди, а дальше будет видно. На данный момент у меня нет никаких договоренностей с «Ливерпулем». Президент клуба «Лиона» Олас мне доверяет, я чувствую себя здесь вполне хорошо.

    Еще при подписании контракта президент сказал мне, как и другим игрокам «Лиона», что мы вправе вести переговоры, если захотим уйти. Пожизненные соглашения ведь никто не заключает.

    Но и полной свободы у меня нет, ведь я связан контрактом с «Лионом» до 2020 года. Об остальном позаботится судьба», – сказал Фекир.

    Напомним, ранее сообщалось, что 24-летний француз обойдется «Ливерпулю» в 70 миллионов евро.

    Источник: Goal.com

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    11.05.2018 10:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +709

      VAD07 11 мая 2018, 19:16

      Если так говорит, значит точно перейдёт.

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