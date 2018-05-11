Полузащитник «Лиона» Фекир: «У меня нет никаких договоренностей с «Ливерпулем»

Полузащитник «Лиона» Набиль Фекир заявил, что у него нет никаких договоренностей с «Ливерпулем» на данный момент, а его контракт с французским клубом рассчитан до 2020 года.

«У «Лиона» еще два матча впереди, а дальше будет видно. На данный момент у меня нет никаких договоренностей с «Ливерпулем». Президент клуба «Лиона» Олас мне доверяет, я чувствую себя здесь вполне хорошо.

Еще при подписании контракта президент сказал мне, как и другим игрокам «Лиона», что мы вправе вести переговоры, если захотим уйти. Пожизненные соглашения ведь никто не заключает.

Но и полной свободы у меня нет, ведь я связан контрактом с «Лионом» до 2020 года. Об остальном позаботится судьба», – сказал Фекир.

Напомним, ранее сообщалось, что 24-летний француз обойдется «Ливерпулю» в 70 миллионов евро.