Мойес был рад отобрать очки у «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес остался доволен действиями своих футболистов в матче против «Манчестер Юнайтед», но отметил, что его команда должна прогрессировать.

«Конечно, мы довольны, что смогли взять очко в матче с «Манчестер Юнайтед». Отношение наших игроков к этой встрече было потрясающим. Мы решили вопрос сохранения прописки в АПЛ в прошлом туре, но футболисты понимали, что это большой матч и шанс подняться повыше.

То, что мы сохранили место в АПЛ – большое для нас достижение. Это было сложно, но мы проделали хорошую работу. «Вест Хэм» – большой клуб, на который давят ожидания болельщиков, поэтому нам нужно прогрессировать», – сказал Мойес

Перенесенный матч 31-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед» завершился со счетом 0:0.