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Вест Хэм - Манчестер Юнайтед

10.05.2018, Четверг, 21:45 мск Лондон, стадион Лондон Трансляция: Матч! Футбол 1 Англия. Премьер-лига, 31 тур Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
1 тур
13 августа, воскресенье 18:00 Манчестер Юнайтед 4:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
20 тур
2 января, понедельник 20:15 Вест Хэм 0:2 Манчестер Юнайтед
13 тур
27 ноября, воскресенье 19:30 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм
Англия. Кубок Лиги (2016/2017)
1/4 финала
30 ноября, среда 23:00 Манчестер Юнайтед 4:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
35 тур
10 мая, вторник 22:30 Вест Хэм 3:2 Манчестер Юнайтед
15 тур
5 декабря, суббота 18:00 Манчестер Юнайтед 0:0 Вест Хэм
Англия. Кубок (2015/2016)
1/4 финала
повторный матч		 13 апреля, среда 21:00 Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок (2015/2016)
1/4 финала
13 марта, воскресенье 19:00 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
24 тур
8 февраля, воскресенье 19:15 Вест Хэм 1:1 Манчестер Юнайтед
6 тур
27 сентября, суббота 18:00 Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
31 тур
22 марта, суббота 21:30 Вест Хэм 0:2 Манчестер Юнайтед
17 тур
21 декабря, суббота 19:00 Манчестер Юнайтед 3:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
29 тур
17 апреля, среда 22:45 Вест Хэм 2:2 Манчестер Юнайтед
14 тур
28 ноября, среда 23:59 Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм
Англия. Кубок (2012/2013)
3 раунд
повторный матч		 17 января, четверг 00:05 Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм
Англия. Кубок (2012/2013)
3 раунд
5 января, суббота 21:15 Вест Хэм 2:2 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
31 тур
2 апреля, суббота 15:45 Вест Хэм 2:4 Манчестер Юнайтед
3 тур
28 августа, суббота 20:30 Манчестер Юнайтед 3:0 Вест Хэм
Англия. Кубок лиги (2010/2011)
1/4 финала
30 ноября, вторник 22:45 Вест Хэм 4:0 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
28 тур
23 февраля, вторник 23:00 Манчестер Юнайтед 3:0 Вест Хэм
15 тур
5 декабря, суббота 18:00 Вест Хэм 0:4 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
25 тур
8 февраля, воскресенье 19:00 Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед
10 тур
29 октября, среда 23:00 Манчестер Юнайтед 2:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
37 тур
3 мая, суббота 15:45 Манчестер Юнайтед 4:1 Вест Хэм
20 тур
29 декабря, суббота 18:00 Вест Хэм 2:1 Манчестер Юнайтед
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 32 4 2 106:27 +79 100
2. Манчестер Юн 38 25 6 7 68:28 +40 81
3. Тоттенхэм 38 23 8 7 74:36 +38 77
4. Ливерпуль 38 21 12 5 84:38 +46 75
5. Челси 38 21 7 10 62:38 +24 70
6. Арсенал 38 19 6 13 74:51 +23 63
7. Бернли 38 14 12 12 36:39 -3 54
8. Эвертон 38 13 10 15 44:58 -14 49
9. Лестер 38 12 11 15 56:60 -4 47
10. Ньюкасл 38 12 8 18 39:47 -8 44
11. Кристал Пэлас 38 11 11 16 45:55 -10 44
12. Борнмут 38 11 11 16 45:61 -16 44
13. Вест Хэм 38 10 12 16 48:68 -20 42
14. Уотфорд 38 11 8 19 44:64 -20 41
15. Брайтон 38 9 13 16 34:54 -20 40
16. Хаддерсфилд 38 9 10 19 28:58 -30 37
17. Саутгемптон 38 7 15 16 37:56 -19 36
18. Суонси 38 8 9 21 28:56 -28 33
19. Сток Сити 38 7 12 19 35:68 -33 33
20. Вест Бромвич 38 6 13 19 31:56 -25 31
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 11 мая 2018, 05:29

    Слили игру

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    Рейтинг: +41

    spacerider 10 мая 2018, 23:41

    Какая тягомотина. Мухи под конец игры дохли.
    А вот ход от особенного - три замены на 3-х добавленных минутах - это первый штрих в победную тактику будущего.

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    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 10 мая 2018, 19:07

    1- 0

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 10 мая 2018, 14:15

    1:2

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