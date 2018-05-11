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Павлюченко считает, что Дзюба нужен сборной России

11 мая 2018, 00:40
3

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко выразил мнение, что форвард тульского «Арсенала» Артем Дзюба должен получить вызов в национальную команду на чемпионат мира-2018.

«Кого бы я хотел видеть в атаке сборной России на ЧМ-2018? У нас выбор не большой, по пальцам можно пересчитать. Александр Кокорин сломан. Остаются Смолов и Дзюба. Ну и Заболотный.

Нужен ли Дзюба сборной России? Однозначно. У него есть опыт игры за сборную, он и в Лиге чемпионов забивал. Уверен, Станислав Черчесов вызовет его в сборную», — сказал Павлюченко.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Арсенал Павлюченко Роман Дзюба Артем
Комментарии (3)
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max74
1526013863
В сборной нет ни Калачёва, ни Халка, ни какого-нибудь другого снайпера, так что ценность Дзюбы с его не гнущимися костяными конечностями в этой ситуации равна НУЛЮ
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val-berezko
1526025342
До чего допотопная у нас селекция,слов нет. Дзюба,дзюба,дзюба и Дзюба.У нас под носом игроки хорошего класса,а мы Дзюба. Кто видел Мирзова из Тосно,а академия ЦСКА.,а академия Краснодара. Сидят там .идоры вроде "опытного строителя" и издеваются над народом. На МАТЧ ТВ даму посадили,сейчас футболом юбка править будет. "Мне не нужны умники-сказал один из российских правителей-мне нужны верноподданные". Так и у нас. А Дзюба на.уй не нужен сборной. Сборной нужен был ТРЕНЕР!
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serppion
1526037000
А Дзюба считает, что сборной России нужен Павлюченко. Это же два сапога, сладкая парочка.
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