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    Павлюченко считает, что Дзюба нужен сборной России

    Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко выразил мнение, что форвард тульского «Арсенала» Артем Дзюба должен получить вызов в национальную команду на чемпионат мира-2018.

    «Кого бы я хотел видеть в атаке сборной России на ЧМ-2018? У нас выбор не большой, по пальцам можно пересчитать. Александр Кокорин сломан. Остаются Смолов и Дзюба. Ну и Заболотный.

    Нужен ли Дзюба сборной России? Однозначно. У него есть опыт игры за сборную, он и в Лиге чемпионов забивал. Уверен, Станислав Черчесов вызовет его в сборную», — сказал Павлюченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.05.2018 00:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3795

      serppion 11 мая 2018, 14:10

      А Дзюба считает, что сборной России нужен Павлюченко. Это же два сапога, сладкая парочка.

      1
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 11 мая 2018, 10:55

      До чего допотопная у нас селекция,слов нет. Дзюба,дзюба,дзюба и Дзюба.У нас под носом игроки хорошего класса,а мы Дзюба. Кто видел Мирзова из Тосно,а академия ЦСКА.,а академия Краснодара. Сидят там .идоры вроде "опытного строителя" и издеваются над народом. На МАТЧ ТВ даму посадили,сейчас футболом юбка править будет. "Мне не нужны умники-сказал один из российских правителей-мне нужны верноподданные". Так и у нас. А Дзюба на.уй не нужен сборной. Сборной нужен был ТРЕНЕР!

      3
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      Рейтинг: +1741

      max74 11 мая 2018, 07:44

      В сборной нет ни Калачёва, ни Халка, ни какого-нибудь другого снайпера, так что ценность Дзюбы с его не гнущимися костяными конечностями в этой ситуации равна НУЛЮ

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