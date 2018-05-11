Павлюченко считает, что Дзюба нужен сборной России

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко выразил мнение, что форвард тульского «Арсенала» Артем Дзюба должен получить вызов в национальную команду на чемпионат мира-2018.

«Кого бы я хотел видеть в атаке сборной России на ЧМ-2018? У нас выбор не большой, по пальцам можно пересчитать. Александр Кокорин сломан. Остаются Смолов и Дзюба. Ну и Заболотный.

Нужен ли Дзюба сборной России? Однозначно. У него есть опыт игры за сборную, он и в Лиге чемпионов забивал. Уверен, Станислав Черчесов вызовет его в сборную», — сказал Павлюченко.