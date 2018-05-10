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    Орлов – Манчини: «Дорогой, ты сам утвердил каждого игрока, которого взяли в команду»

    Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о словах главного тренера «Зенита» Роберто Манчини о том, что в команде некому забивать.

    «Это художественная фраза, беллетристика. Манчини, дорогой, каждого игрока, которого взяли в команду, ты утвердил сам. Если он не поставит галочку напротив фамилии, то этого игрока не будет в команде. Значит, ты видел. Изучив историческое наследие Роберто, я сделал вывод, что он недооценил российский футбол, а самое страшное — не поверил в Дзюбу и Шатова.

    Ну хорошо, не видишь в Дзюбе и Шатове игроков, но кто их заменит? Они футболисты сборной России, и оба выиграли дуэль с тренером. От этого проиграл «Зенит». Такого никогда не было, даже в российском футболе. Дзюба и Шатов востребованы, а те, кого Манчини ставит в основной состав «Зенита», хуже них», – сказал Манчини.

    Опубликован рейтинг самых дорогих клубов мира. «Зенит» – единственный российский клуб в списке

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.05.2018 20:30
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 мая 2018, 16:32

      ну зачем так грубо орлов надо так нежно с Манчини ты самый лучший и мы тебя обожаем и любим до гробо... доски

      0
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      Рейтинг: +1741

      max74 11 мая 2018, 14:16

      И Полоза с Оздоевым ? Как сказал бы Станиславский: "Не верю !"

      5
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 11 мая 2018, 11:41

      Всё прекрасно, зинит прёт в ФНЛ, ЭТО ЗАКОНОМЕРНО. Этот клуб развалил Российский футбол.

      1
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 11 мая 2018, 01:31

      Смысла ныть сейчас нет. Трансферов я думаю ждать не стоит, тем более под ЛЕ в которую ещё пройти нужно, да и скоро целый сектор на стадионе будут запасные лавочники занимать.. что с ними делать новому тренеру? и кто это будет? я очень хочу что бы Семака взяли, нашего русского.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 мая 2018, 01:00

      Что подсунули, то и утвердил. Вопрос в том, кто подсунул?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 мая 2018, 22:48

      Орлов уже маразму схватил причем здесь Манчини если игрок вообще не должен играть в футбол он же не может его убедить и закончить а у нас в стране таких половина и играют они ради бабла а не ради игры вот сидит Ротенберг на лавке а зачем ему вообще футбол зачем Заболотный не идет в такси или на заправку нет он с упертой уверенностью будет лет до 35 всем мозги пудрить ну может к тому времени и забьет 5-6 голов

      0
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      Рейтинг: +61

      SAvoSH 10 мая 2018, 21:34

      Дзюба и Шатов востребованы, а те, кого Манчини ставит в основной состав «Зенита», хуже них», – сказал Манчини. WTF???

      1
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище > SAvoSH 11 мая 2018, 00:58

      WTF-непанятна..

      1
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      Рейтинг: +12332

      Вомбат 10 мая 2018, 21:33

      Геннадй Сергеич опять проснулся. Где ты, дорогой, был в ноябре, когда Манчини хвалил еще не купленного Заболотного, говоря, что того не зря берут в сборную, и что он лучше Дзюбы? Мы, болельщики, были в ужасе, а ты тогда молчал. А когда он в январе прокомментировал приобретение Оздоева тем, что этот игрок сильнее Нобоа, где ты был?

      3
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 10 мая 2018, 21:32

      Молодец

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 10 мая 2018, 21:13

      А может надо гнать сцаными тряпками, кто поставил галочку напротив фамилии Манчини?

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