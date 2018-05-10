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  • Орлов – Манчини: «Дорогой, ты сам утвердил каждого игрока, которого взяли в команду»

Орлов – Манчини: «Дорогой, ты сам утвердил каждого игрока, которого взяли в команду»

10 мая 2018, 20:30
14

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о словах главного тренера «Зенита» Роберто Манчини о том, что в команде некому забивать.

«Это художественная фраза, беллетристика. Манчини, дорогой, каждого игрока, которого взяли в команду, ты утвердил сам. Если он не поставит галочку напротив фамилии, то этого игрока не будет в команде. Значит, ты видел. Изучив историческое наследие Роберто, я сделал вывод, что он недооценил российский футбол, а самое страшное — не поверил в Дзюбу и Шатова.

Ну хорошо, не видишь в Дзюбе и Шатове игроков, но кто их заменит? Они футболисты сборной России, и оба выиграли дуэль с тренером. От этого проиграл «Зенит». Такого никогда не было, даже в российском футболе. Дзюба и Шатов востребованы, а те, кого Манчини ставит в основной состав «Зенита», хуже них», – сказал Манчини.

Опубликован рейтинг самых дорогих клубов мира. «Зенит» – единственный российский клуб в списке

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто Орлов Геннадий
Комментарии (14)
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shinnik
1525973807
Монстры Орлов и Боярский недовольны командой. Это край.Даже пропасть..
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dddolphin
1525974246
Геннадий Орлов, дорогой, не устали переодеваться по ходу пьесы? Дифирамбы по Роберто еще свежи в памяти) :)
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lordmrv
1525975998
А может надо гнать сцаными тряпками, кто поставил галочку напротив фамилии Манчини?
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Вомбат
1525977232
Геннадй Сергеич опять проснулся. Где ты, дорогой, был в ноябре, когда Манчини хвалил еще не купленного Заболотного, говоря, что того не зря берут в сборную, и что он лучше Дзюбы? Мы, болельщики, были в ужасе, а ты тогда молчал. А когда он в январе прокомментировал приобретение Оздоева тем, что этот игрок сильнее Нобоа, где ты был?
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SAvoSH
1525977247
Дзюба и Шатов востребованы, а те, кого Манчини ставит в основной состав «Зенита», хуже них», – сказал Манчини. WTF???
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Garrincha58
1525981692
Орлов уже маразму схватил причем здесь Манчини если игрок вообще не должен играть в футбол он же не может его убедить и закончить а у нас в стране таких половина и играют они ради бабла а не ради игры вот сидит Ротенберг на лавке а зачем ему вообще футбол зачем Заболотный не идет в такси или на заправку нет он с упертой уверенностью будет лет до 35 всем мозги пудрить ну может к тому времени и забьет 5-6 голов
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prezent2017
1525989645
Что подсунули, то и утвердил. Вопрос в том, кто подсунул?
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Рубинище
1525991504
Смысла ныть сейчас нет. Трансферов я думаю ждать не стоит, тем более под ЛЕ в которую ещё пройти нужно, да и скоро целый сектор на стадионе будут запасные лавочники занимать.. что с ними делать новому тренеру? и кто это будет? я очень хочу что бы Семака взяли, нашего русского.
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anatolich72
1526028061
Всё прекрасно, зинит прёт в ФНЛ, ЭТО ЗАКОНОМЕРНО. Этот клуб развалил Российский футбол.
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max74
1526037381
И Полоза с Оздоевым ? Как сказал бы Станиславский: "Не верю !"
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