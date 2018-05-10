Опубликован рейтинг самых дорогих клубов мира. «Зенит» – единственный российский клуб в списке

Отметим какой разный подход к этой новости у простых болел разных клубов и у болел Зенита и провластных глоров.Одни сами строят стадион, вкладывают свои деньги, другим строит город и продаёт им же за символический 1 рубль.Ни кто коррупционной составляющей не замечает ?
И это не единственное на чём этот клуб можно поймать.
Агентство Brand Finance представило рейтинг самых дорогих брендов футбольных клубов мира.
Топ-5 списка:
1. «Манчестер Юнайтед» – 1,551 миллиарда евро;
2. «Реал» – 1,288;
3. «Барселона» – 1,237;
4. «Бавария» – 1,151;
5. «Манчестер Сити» – 1,090.
Единственным российским клубом в списке стал «Зенит». Стоимость бренда оценили в 125 млн евро. Клуб занял 49-е место.
Полный отчет доступен на сайте агентства.