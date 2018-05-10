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    Опубликован рейтинг самых дорогих клубов мира. «Зенит» – единственный российский клуб в списке

    Агентство Brand Finance представило рейтинг самых дорогих брендов футбольных клубов мира.

    Топ-5 списка:

    1. «Манчестер Юнайтед» – 1,551 миллиарда евро;

    2. «Реал» – 1,288;

    3. «Барселона» – 1,237;

    4. «Бавария» – 1,151;

    5. «Манчестер Сити» – 1,090.

    Единственным российским клубом в списке стал «Зенит». Стоимость бренда оценили в 125 млн евро. Клуб занял 49-е место.

    Полный отчет доступен на сайте агентства.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.05.2018 16:10
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +23534

      Мары 10 мая 2018, 21:59

      Отметим какой разный подход к этой новости у простых болел разных клубов и у болел Зенита и провластных глоров.Одни сами строят стадион, вкладывают свои деньги, другим строит город и продаёт им же за символический 1 рубль.Ни кто коррупционной составляющей не замечает ?
      И это не единственное на чём этот клуб можно поймать.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 мая 2018, 20:56

      49-е - по стоимости, 17-е - по рейтингу в УЕФе. Вот где эффективность!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 10 мая 2018, 18:21

      ...ну хоть чем то могут гордиться...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 10 мая 2018, 18:13

      Что то нацболов мало и либерды, ну налетайте, что же вы, клюйте твари

      3
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 мая 2018, 18:02

      будет смешно если этот богатый Зенит на следующий сезон вылетит в ФНЛ хотя по европейским меркам 125 млн это очень мало примерно стоимость Коутиньо одного игрока и то не супер топа

      0
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      Рейтинг: +616

      smersh45 > KLIM777 11 мая 2018, 11:00

      а то и в 6-ой переведут

      0
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      Рейтинг: +422

      TRELL 10 мая 2018, 16:56

      Отлично. Очень радует информация!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 10 мая 2018, 16:37

      Интересно по каким критериям создавался этот рейтинг ? Первая пятёрка команд , это команды которые приносят прибыль своим владельцам , я очень сомневаюсь, что у Зенита с этим было хорошо.

      6
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      ...
      Рейтинг: +440

      Аэратор > KPCCSPB 10 мая 2018, 17:45

      а где были вы бомжи до прихода газпрома, где-то ниже поясницы, причем всегда

      4
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      ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo > mopecekca 10 мая 2018, 18:17

      Ты хоть какую нибудь прессу кроме жёлтой читаешь ? Если нет почитай, Зенит самоокупаемый и прибыльный клуб

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo > Аэратор 10 мая 2018, 18:19

      А где бы вы были свинорылые без Лукойла в котором 60% денег в Нью-Йорке, да вы и из СССР годами кровь сосали

      2
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      ...
      Рейтинг: +440

      Аэратор > Zubo 10 мая 2018, 21:03

      умник каким же образом в ссср мы кровь сосали?

      1
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      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > 10 мая 2018, 21:58

      Простой вопрос, а где вы были при СССР ?
      Кстати на соккере и в группах в Фейсбуке есть фотки с подбитыми нашими танками и надписями на бортах и башне "Спартак".Вопрос, а почему Зенит ни кто не писал ? Ответь себе.Мне не надо.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +440

      Аэратор > Мары 10 мая 2018, 22:50

      кстати в год твоего рождения спартак стал чемпионом, а зенит вылетел в 1 лигу. вот и ответ

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Аэратор 11 мая 2018, 11:22

      Я не удивлён.
      Их глоры на словах круче всех, а на деле даже год рождения клуба правильно произвести не могут.Всё время википедию исправляют, ВЦИОМ привлекают и офигительные истории нам грешным рассказывают.Естественно нормальных болел к этому стаду я не причисляю.Тех ещё, кого мешками прозвали.Надеюсь помнишь из за чего.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 мая 2018, 16:20

      нет трубы - нет места вот и весь фокус

      8
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 10 мая 2018, 16:15

      Ну хоть один !!!

      3
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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 > Zenmaster 10 мая 2018, 16:19

      за счет граждан России

      7
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      ...
      Рейтинг: +906

      Football06 > SapogSpb 10 мая 2018, 18:14

      В долгу наверно :-)

      0
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