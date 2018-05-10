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Венгер: «Арсенал» – моя жизнь. Не знаю, что будет дальше»

10 мая 2018, 16:41
7

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мыслями об уходе из лондонского клуба. По окончании сезона француз покинет клуб спустя 21 год.

«Непросто закончить дело, которым ты занимался на протяжении долгих лет. Хочу поблагодарить людей, которые это заслужили. В клубе есть сотрудники, которые работают со мной более 20 лет. Они сражались за меня каждый день. Трудно проститься с ними.

Я очень страстный человек и уже в достаточно молодом возрасте понял, что для достижения успеха в моей профессии надо уметь контролировать эмоции. Не уверен, знаете вы об этом или нет, но в возрасте 33-х лет я уже работал во французском топ-клубе (тренировал молодежный состав «Страсбура» – прим. «Бомбардира»).

Сейчас мне 68, и я по-прежнему занимаюсь этим. Надо долго учиться, чтобы справляться с эмоциями и контролировать зверя внутри себя. Мне это очень помогает. Я пережил как прекрасные моменты своей жизни, так и трудные.

Будет трудно уйти. Я посадил здесь 20 тысяч деревьев и видел, как каждое из них из маленького превратилось в большое. Хочу поблагодарить каждое из них прежде, чем уйду. Разумеется, «Арсенал» – это моя жизнь.

В следующий понедельник мне надо решить дела во Франции. Я вернусь в четверг, чтобы забрать вещи из офиса. Не знаю, что будет дальше», – сказал француз.

Под руководством Венгера лондонский клуб выиграл 17 трофеев: три чемпионства Англии, по семь Кубков и Суперкубков страны.

Выездной матч 38 тура против «Хаддерсфилда» станет для француза последним в «Арсенале». Встреча состоится 13 мая.

Источник: Evening Standard
Англия. Премьер-лига Арсенал Венгер Арсен
Комментарии (7)
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Garrincha58
1525964635
у нас в России есть Арсенал приезжай в Тулу и тренируй их еще лет 20
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САНЁК17
1525967166
Не знаем что будет после твоего ухода,но желаем удачи им
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Федя Кабак
1525967494
Легенда! Удачи. Но время пришло. Арсенал совсем плох
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mihail200606
1525975160
да уходи уже.... главное трезво оценивать обстановку и вовремя уйти .. в данном случае этого не произошло.
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Димон Лебяга
1525982593
это будет как уход Фергюсона ...клуб будет колбасить не по детски Х/З сколько лет
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zigbert
1526031076
Конечно событие волнительное для Венгера,учитывая такой длительный срок работы в команде.
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