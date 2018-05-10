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    «Интер» договорился о покупке Де Врея, которым интересовались «Барселона» и «Зенит»

    Защитник «Лацио» Стефан де Врей продолжит карьеру в «Интере», утверждает итальянский журналист Джанлука Ди Марцо со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

    Вчера вечером представители миланского клуба договорились с римлянами о пятилетнем контракте с зарплатой 3,8 миллиона евро в год.

    В феврале «Бомбардир» писал об интересе к де Врею со стороны «Зенита». Также известно о том, что за 26-летним футболистом следили «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».

    В 45 матчах нынешнего сезона де Врей забил семь мячей. Портал Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов евро.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    10.05.2018 14:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 10 мая 2018, 15:59

      За 5 лет.....3.8млн....вы там что курите..большие деньги даже тосно выплатит....может в год все таки 3.8????

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