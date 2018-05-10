«Интер» договорился о покупке Де Врея, которым интересовались «Барселона» и «Зенит»

Защитник «Лацио» Стефан де Врей продолжит карьеру в «Интере», утверждает итальянский журналист Джанлука Ди Марцо со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Вчера вечером представители миланского клуба договорились с римлянами о пятилетнем контракте с зарплатой 3,8 миллиона евро в год.

В феврале «Бомбардир» писал об интересе к де Врею со стороны «Зенита». Также известно о том, что за 26-летним футболистом следили «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».

В 45 матчах нынешнего сезона де Врей забил семь мячей. Портал Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов евро.