Гаттузо: «Будущее Доннаруммы решит руководство «Милана»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо поделился мнением относительно будущего вратаря команды Джанлуиджи Доннаруммы.

«На данный момент Доннарумма – голкипер «Милана». Все остальные вопросы надо задавать руководству клуба.

Я лишь тренер, и все, что мне надо делать, это тренировать игроков, которые попадают в мое распоряжении. Лично мое мнение заключается в том, что Доннарумма – один из самых значительных голкиперов в мире. Что делать с ним дальше, решать клубу», – заявил Гаттузо.

Доннарумма выступает за основной состав «Милана» с 2015 года. В текущем сезоне во всех турнирах вратарь провел 51 матч и пропустил 53 гола. В его услугах ранее были заинтересованы «Реал» и «ПСЖ».