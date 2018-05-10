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    Гаттузо: «Будущее Доннаруммы решит руководство «Милана»

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо поделился мнением относительно будущего вратаря команды Джанлуиджи Доннаруммы.

    «На данный момент Доннарумма – голкипер «Милана». Все остальные вопросы надо задавать руководству клуба.

    Я лишь тренер, и все, что мне надо делать, это тренировать игроков, которые попадают в мое распоряжении. Лично мое мнение заключается в том, что Доннарумма – один из самых значительных голкиперов в мире. Что делать с ним дальше, решать клубу», – заявил Гаттузо.

    Доннарумма выступает за основной состав «Милана» с 2015 года. В текущем сезоне во всех турнирах вратарь провел 51 матч и пропустил 53 гола. В его услугах ранее были заинтересованы «Реал» и «ПСЖ».

    Источник: Football Italia

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    10.05.2018 10:15
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +374

      Mazzola 10 мая 2018, 11:57

      К барсюкам его. На укрепление.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 10 мая 2018, 10:37

      Однозначно Доннарумма - потенциально лучший голкипер. И должен он играть в Лиге Чемпионов. Надо отпускать.

      0
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