Конте расскажет о своем будущем только после завершения сезона

Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте сконцентрирован на оставшихся матчах своей команды в сезоне, а о своем будущем он готов говорить после ухода на каникулы.

«У нас складывается не самая простая ситуация, но я сосредоточен на текущих проблемах, здесь и сейчас. Я стараюсь выполнять свою работу наилучшим образом. Как со стороны футболистов, так и болельщиков.

Мы потеряли много очков на старте сезона, но сейчас не подходящее время для того, чтобы вспоминать это. Нам нужно брать по три очка в играх с «Хаддерсфилдом» и «Ньюкаслом», а после – смотреть за играми конкурентов.

Мое будущее? Через две недели сезон закончится, и тогда вы узнаете о вариантах продолжения моей карьеры. Если я останусь в «Челси» — мы с вами снова начнем рассуждать о моем будущем в следующем сезоне», – заявил Конте Sky Sport.

За два тура до завершения чемпионата Англии «Челси» идет на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, отставая от четвертого места, дающего право на участие в Лиге чемпионов, на два очка.