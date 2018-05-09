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    Конте расскажет о своем будущем только после завершения сезона

    Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте сконцентрирован на оставшихся матчах своей команды в сезоне, а о своем будущем он готов говорить после ухода на каникулы.

    «У нас складывается не самая простая ситуация, но я сосредоточен на текущих проблемах, здесь и сейчас. Я стараюсь выполнять свою работу наилучшим образом. Как со стороны футболистов, так и болельщиков.

    Мы потеряли много очков на старте сезона, но сейчас не подходящее время для того, чтобы вспоминать это. Нам нужно брать по три очка в играх с «Хаддерсфилдом» и «Ньюкаслом», а после – смотреть за играми конкурентов.

    Мое будущее? Через две недели сезон закончится, и тогда вы узнаете о вариантах продолжения моей карьеры. Если я останусь в «Челси» — мы с вами снова начнем рассуждать о моем будущем в следующем сезоне», – заявил Конте Sky Sport.

    За два тура до завершения чемпионата Англии «Челси» идет на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, отставая от четвертого места, дающего право на участие в Лиге чемпионов, на два очка.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.05.2018 08:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 9 мая 2018, 15:37

      Это будущее пока в тумане.

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 мая 2018, 08:49

      Ювентус Наполи Спартак Зенит

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