Геркус – о чемпионстве «Локомотива»: «На фарт растил бороду. Теперь сбрею ее. Мороженое с ней есть ужасно»

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что специально растил бороду для чемпионства московского клуба.

«Неправда, что у «Локомотива» было самое суеверное чемпионство. В «Зените» 2007 года была та же ерунда с белыми майками. Что-то не пошло, и начали играть в белых майках.

Я, например, отращивал на фарт бороду, как в хоккее. Теперь сбрею ее. Она мне не нравится. Мороженое с ней есть ужасно», – сказал Геркус.

«Локомотив» стал чемпионом России впервые за 14 лет.

Президент, который сделал «Локомотив» чемпионом. Кто он такой?