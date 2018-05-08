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    Геркус – о чемпионстве «Локомотива»: «На фарт растил бороду. Теперь сбрею ее. Мороженое с ней есть ужасно»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что специально растил бороду для чемпионства московского клуба.

    «Неправда, что у «Локомотива» было самое суеверное чемпионство. В «Зените» 2007 года была та же ерунда с белыми майками. Что-то не пошло, и начали играть в белых майках.

    Я, например, отращивал на фарт бороду, как в хоккее. Теперь сбрею ее. Она мне не нравится. Мороженое с ней есть ужасно», – сказал Геркус.

    «Локомотив» стал чемпионом России впервые за 14 лет.

    Президент, который сделал «Локомотив» чемпионом. Кто он такой?

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.05.2018 23:01
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