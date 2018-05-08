Кверквелия: «Если бы не Палыч, я бы сейчас где-нибудь в первой лиге играл»

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия отметил значимость главного тренера Юрия Семина в своей карьере.

– Игорь Денисов сказал, что благодарен Семину за то, что вернул его на вершину. Вы тоже?

– Если бы не Палыч, я бы сейчас где-нибудь в первой лиге играл. Помню, когда только в «Локомотив» переходил, эксперты говорили: зачем Семину этот Кверквелия, который в заявку «Рубина» не проходит? Не буду называть фамилий, кто это говорил, но много таких людей было. Известных в футболе людей.

А Палыч в меня поверил, и я ради него все сделаю! Это человек, который дал мне вторую жизнь в футболе. Очень рад, что он продлил контракт. 70 лет человеку, а он на каждой тренировке с нами вкалывает. И получает такое удовольствие от футбола, что я просто в шоке! Пока Палыч хочет «Локомотив» тренировать, пусть тренирует. Он – легенда.

– На вашей первой тренировке Семин сказал: «Как грузины к нам приходят, сразу что-то выигрываем».

– Ну, не обманул же! У нас, грузин, есть свои секреты в «Локо». Но мне о них нельзя рассказывать.

В нынешнем сезоне Кверквелия провел в РФПЛ 28 матчей, в которых забил два гола.

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