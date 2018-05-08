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    Кверквелия: «Если бы не Палыч, я бы сейчас где-нибудь в первой лиге играл»

    Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия отметил значимость главного тренера Юрия Семина в своей карьере.

    – Игорь Денисов сказал, что благодарен Семину за то, что вернул его на вершину. Вы тоже?

    – Если бы не Палыч, я бы сейчас где-нибудь в первой лиге играл. Помню, когда только в «Локомотив» переходил, эксперты говорили: зачем Семину этот Кверквелия, который в заявку «Рубина» не проходит? Не буду называть фамилий, кто это говорил, но много таких людей было. Известных в футболе людей.

    А Палыч в меня поверил, и я ради него все сделаю! Это человек, который дал мне вторую жизнь в футболе. Очень рад, что он продлил контракт. 70 лет человеку, а он на каждой тренировке с нами вкалывает. И получает такое удовольствие от футбола, что я просто в шоке! Пока Палыч хочет «Локомотив» тренировать, пусть тренирует. Он – легенда.

    – На вашей первой тренировке Семин сказал: «Как грузины к нам приходят, сразу что-то выигрываем».

    – Ну, не обманул же! У нас, грузин, есть свои секреты в «Локо». Но мне о них нельзя рассказывать.

    В нынешнем сезоне Кверквелия провел в РФПЛ 28 матчей, в которых забил два гола.

    Как «Локомотив» собирал золотой состав – и за сколько

    Источник: Sport24

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    08.05.2018 19:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 8 мая 2018, 23:07

      Тренер для футболиста-это все! Сегодня у Палыча победа и все его превозносят,но что будет завтра никто не знает.Это-футбол.Этим он и хорош ,что все меняется. Это театр непрерывного действия,здесь все меняется постоянно. Это -жизнь! Это-ФУТБОЛ!

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      Рейтинг: +52

      Локо1985 > val-berezko 10 мая 2018, 22:00

      Палыча все болелы Локо всегда будут поддерживать. Желаю всем болелам такого тренера за которого будут топить в любом результате. У Спартака уже тренер на мой на мой взгляд, надеюсь останется.

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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 8 мая 2018, 21:07

      .....соломончик ваще крассаучик, васся! помню и уважаю его еще по рубину...тогда он только начал в купе с навасом...но его скоростные качества оставляли желать лучшего...а когда он улучшил показатели, пришел грасия и присадил соломошу на скамью...так бы он и чалился, если бы палыч не поверил ему и он стал тренироваться еще усердней!...тот случай, когда игрок и тренер смотивировали друг друга на результат....поздравляю ребята!!!

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