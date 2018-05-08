«Зенит» объявил об уходе Файзулина

Полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин покинет клуб по завершении сезона.

В воскресенье, 13 мая, 32-летний футболист накануне матча заключительного тура РФПЛ со «СКА-Хабаровск» проведет автограф-сессию для болельщиков, а после окончания встречи выйдет на поле стадиона «Санкт-Петербург», чтобы попрощаться с поклонниками сине-бело-голубых.

Файзулин перешел в «Зенит» из «Спартака-Нальчик» в ноябре 2007 года. За петербургскую команды он провел 228 матчей, записав в свой актив 26 голов и 31 результативную передачу.

На поле хавбек на появляется уже два с половиной года из-за травмы колена. Последнюю игру он провел 20 сентября 2015 года.