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«Зенит» объявил об уходе Файзулина

8 мая 2018, 14:21
23

Полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин покинет клуб по завершении сезона.

В воскресенье, 13 мая, 32-летний футболист накануне матча заключительного тура РФПЛ со «СКА-Хабаровск» проведет автограф-сессию для болельщиков, а после окончания встречи выйдет на поле стадиона «Санкт-Петербург», чтобы попрощаться с поклонниками сине-бело-голубых.

Файзулин перешел в «Зенит» из «Спартака-Нальчик» в ноябре 2007 года. За петербургскую команды он провел 228 матчей, записав в свой актив 26 голов и 31 результативную передачу.

На поле хавбек на появляется уже два с половиной года из-за травмы колена. Последнюю игру он провел 20 сентября 2015 года.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Файзулин Виктор
Комментарии (23)
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Боцман59rus
1525779050
все расписал бомобрдир, кроме состояния и планов, просто исчерпывающеее...
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insider_retro
1525779446
Очевидное свершилось... Хоть сподобились на цивилизованные проводы, а не списали втихую через отдел кадров и банкомат...
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Shogun
1525782262
Два года просто так платили бабло и Зенит-2 не так далеко находится и там еще на лавке заработает
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порт
1525790029
Он жив!!!!!!!
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val-berezko
1525790649
Удачи и успехов Виктору! Футбол -сложный вид спорта. Работа мужественных людей!
Ответить
Федя Кабак
1525791093
Хороший игрок, просто травма подкосила
Ответить
qwera 1969
1525791994
Спасибо и удачи!!!
Ответить
OfaZavr
1525793944
ну так неудивительно с его то проблемами, ведь за два года ни одного матча не сыграл только лечился, он конечно в этом не виноват но и в клубе молодцы что не разорвали контракт раньше а дали восстановиться до конца.
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zigbert
1525800682
Слишком длительный перерыв.Теперь наверное завершит карьеру. Хорошо что провожают по человечески.
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shinnik
1525800694
Вите надо выйти. Давно. Но,спасибо..
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