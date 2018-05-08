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    «Зенит» объявил об уходе Файзулина

    Полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин покинет клуб по завершении сезона.

    В воскресенье, 13 мая, 32-летний футболист накануне матча заключительного тура РФПЛ со «СКА-Хабаровск» проведет автограф-сессию для болельщиков, а после окончания встречи выйдет на поле стадиона «Санкт-Петербург», чтобы попрощаться с поклонниками сине-бело-голубых.

    Файзулин перешел в «Зенит» из «Спартака-Нальчик» в ноябре 2007 года. За петербургскую команды он провел 228 матчей, записав в свой актив 26 голов и 31 результативную передачу.

    На поле хавбек на появляется уже два с половиной года из-за травмы колена. Последнюю игру он провел 20 сентября 2015 года.

    Источник: ФК «Зенит»

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    08.05.2018 14:21
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 8 мая 2018, 20:31

      Вите надо выйти.
      Давно.
      Но,спасибо..

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 8 мая 2018, 20:31

      Слишком длительный перерыв.Теперь наверное завершит карьеру. Хорошо что провожают по человечески.

      2
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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 8 мая 2018, 18:50

      Я уже и забыл о нём.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 мая 2018, 18:39

      ну так неудивительно с его то проблемами, ведь за два года ни одного матча не сыграл только лечился, он конечно в этом не виноват но и в клубе молодцы что не разорвали контракт раньше а дали восстановиться до конца.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 8 мая 2018, 18:06

      Спасибо и удачи!!!

      1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 8 мая 2018, 17:51

      Хороший игрок, просто травма подкосила

      2
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 8 мая 2018, 17:44

      Удачи и успехов Виктору! Футбол -сложный вид спорта. Работа мужественных людей!

      1
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      Рейтинг: +6311

      порт 8 мая 2018, 17:33

      Он жив!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +11821

      igo123 8 мая 2018, 15:34

      давно пора

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 8 мая 2018, 15:34

      Сразу после травмы надо было платить неустойку за разрыв контракта, ясно же было что это конец его карьеры в Зените...

      1
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > кузнецов артем 8 мая 2018, 15:52

      С экономической точки зрения да,а с человеческой нет,спасибо клубу, что поступил по человечески,это большая редкость в современном футболе.

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