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  • Тренер «Бирмингема» оплатил татуировку болельщику, который хочет набить его портрет ниже спины

Тренер «Бирмингема» оплатил татуировку болельщику, который хочет набить его портрет ниже спины

7 мая 2018, 23:12

Англичанин Кевин Томлинсон создал проект по сбору средств на татуировку с портретом главного тренера «Бирмингем Сити» Гарри Монка.

Болельщик пообещал сделать татуировку с лицом Монка в случае победы «Сити» над «Фулхэмом» (3:1, 46-й тур чемпионшипа).

Проект под названием «Татуировка Гарри Монка на заднице» был опубликован на Fundraiser. Запрашиваемая Томлинсоном сумма составила 100 фунтов.

Монк опубликовал в твиттере скриншот платежа в размере 80 фунтов. Таким образом, общая сумма составила необходимые 100.

«Оплачено! Только есть одно условие: нам теперь понадобится подтверждение!» – подписал платеж Монк.

После платежа Монка другой пользователь отправил еще 50 фунтов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Англия. Чемпионшип Бирмингем Сити Монк Гарри
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