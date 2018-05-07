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    Тренер «Бирмингема» оплатил татуировку болельщику, который хочет набить его портрет ниже спины

    Англичанин Кевин Томлинсон создал проект по сбору средств на татуировку с портретом главного тренера «Бирмингем Сити» Гарри Монка.

    Болельщик пообещал сделать татуировку с лицом Монка в случае победы «Сити» над «Фулхэмом» (3:1, 46-й тур чемпионшипа).

    Проект под названием «Татуировка Гарри Монка на заднице» был опубликован на Fundraiser. Запрашиваемая Томлинсоном сумма составила 100 фунтов.

    Монк опубликовал в твиттере скриншот платежа в размере 80 фунтов. Таким образом, общая сумма составила необходимые 100.

    «Оплачено! Только есть одно условие: нам теперь понадобится подтверждение!» – подписал платеж Монк.

    После платежа Монка другой пользователь отправил еще 50 фунтов.

    Источник: Twitter

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    07.05.2018 23:12
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