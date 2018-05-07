Мутко может занять пост вице-премьера по вопросам строительства

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выдвинул предложение о назначении Виталия Мутко на должность вице-премьера по вопросам строительства.

«Еще одна интересная идея, которая существует с учетом опыта и с учетом персональных характеристик, в то же время имея в виду то, что мы стараемся никогда не прогибаться под внешними обстоятельствами. Есть предложение по назначению вице-премьером Виталия Леонтьевича Мутко, чтобы он занялся вопросами строительства», – сказал Медведев.

Напомним, в настоящий момент Мутко курирует вопросы спорта, туризма и молодежной политики. Ранее Медведев предложил на пост вице-премьера культуры и спорта Ольгу Голодец.