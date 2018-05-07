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    Мутко может занять пост вице-премьера по вопросам строительства

    Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выдвинул предложение о назначении Виталия Мутко на должность вице-премьера по вопросам строительства.

    «Еще одна интересная идея, которая существует с учетом опыта и с учетом персональных характеристик, в то же время имея в виду то, что мы стараемся никогда не прогибаться под внешними обстоятельствами. Есть предложение по назначению вице-премьером Виталия Леонтьевича Мутко, чтобы он занялся вопросами строительства», – сказал Медведев.

    Напомним, в настоящий момент Мутко курирует вопросы спорта, туризма и молодежной политики. Ранее Медведев предложил на пост вице-премьера культуры и спорта Ольгу Голодец.

    Источник: РИА «Новости»

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    07.05.2018 18:29
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    Комментарии65
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 8 мая 2018, 08:17

      ..." Мы стараемся никогда не прогибаться под внешними обстоятельствами."Кто-нибудь понял?" Внешние обстоятельства" при протаскивании презираемого всеми честными людьми мутко-это народ России,уставший смотреть на эту шоблу.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2545

      Ruryu 8 мая 2018, 00:36

      Медведев,вообще ...удак?! Голодец,раньше минздрав возглавляла,каким боком к спорту и туризму??? А этого,петушка Мутко,вообще пора на живодерню,в качестве животного...

      1
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      Рейтинг: +96

      kurt_cobain 7 мая 2018, 23:08

      Ну да, со стройки можно больше сп и з д ить

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 7 мая 2018, 22:41

      Настоящий друг ВВП накосячил в спорте, а его все равно повышают.....все правильно в строительстве легче отмывать бабло...всех за лохов держат...

      3
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      ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert > a-rakhmatov 7 мая 2018, 22:43

      Будет теперь строить для нас сараи.

      2
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 7 мая 2018, 22:30

      Он учился на моториста кораблей. Так пусть и работает на заводе.

      2
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      Рейтинг: +74

      Виктор12 7 мая 2018, 22:28

      Виталий Мутко справился с поставленными задачами по подготовке России к чемпионату Мира по футболу!
      Это очень хорошее назначение!
      Построено 95 тренировочных площадок.
      - развитие транспортной инфраструктуры,
      - завершаются работы на 15 объектах метро,
      - во всех городах завершен капитальный ремонт учреждений здравоохранения, реализуется план медицинского здравоохранения,
      - реализуется и почти выполнена программа возведения 254-х объектов капитального строительства, в т.ч. и 12 стадионов.
      - Россия выполняет все обязательства по подготовке к чемпионату мира - 2018, заявили в Международной федерации футбола (ФИФА).
      Джанни Инфантино назвал уникальным профессионализм оргкомитета ЧМ-2018.
      "Россия полностью готова.
      Это будет незабываемый праздник спорта.
      Мы – одна команда, которая победит на этом чемпионате мира!"

      0
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Ruryu > Виктор12 8 мая 2018, 00:39

      Ага,забыл упамянуть,что надысь,с Лужников смандярили 200 лямов,которые выделялись для устранения недостатков...

      1
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      Рейтинг: +532

      Бан 7 мая 2018, 21:58

      Пи*дец строительству!

      3
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 7 мая 2018, 21:50

      На все руки "мастер". Им в Кремле наверное "виднее": "Сидят высоко, видят далеко".....

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 мая 2018, 21:37

      До сегодняшнего дня и в страшном сне не могло приснится такое
      предложение о назначении Мутко вице-премьером по строительству.
      Однако, днем при обращении к народу Путин сказал:"Граждане, дамы
      и господа, друзья и соотечественники, находящиеся за рубежом..."
      Вот и поделил всех россиян на четыре группы. Поэтому и назначает
      на руководящие посты друзей, дам и господ, а остальные люди
      должны принимать эти назначения как должное.

      4
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 7 мая 2018, 21:10

      Вот это крах! Все по Ильичу-каждая кухарка может управлять государством! От речных мотористов,через спорт и на строительство. Крепко замешано!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +5691

      Eddyson > val-berezko 7 мая 2018, 21:35

      При Ильиче таких "кухарок" пронырливых не было. Там всё-таки у людей были идеи помимо воровства.

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