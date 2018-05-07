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Мутко может занять пост вице-премьера по вопросам строительства

7 мая 2018, 18:29
66

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выдвинул предложение о назначении Виталия Мутко на должность вице-премьера по вопросам строительства.

«Еще одна интересная идея, которая существует с учетом опыта и с учетом персональных характеристик, в то же время имея в виду то, что мы стараемся никогда не прогибаться под внешними обстоятельствами. Есть предложение по назначению вице-премьером Виталия Леонтьевича Мутко, чтобы он занялся вопросами строительства», – сказал Медведев.

Напомним, в настоящий момент Мутко курирует вопросы спорта, туризма и молодежной политики. Ранее Медведев предложил на пост вице-премьера культуры и спорта Ольгу Голодец.

Источник: РИА «Новости»
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (66)
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x-x-x-x-x
1525707260
лучще министром воровства поставили бы.
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Патронташ
1525708009
Назначение чиновников напоминает игру старого неумелого шулера засаленной крапленой колодой.
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Garrincha58
1525708466
цирк и только какой смысл был в этой иннагурации только денег потратили и распустить правительство чтобы оно собралось через день другой в том же составе и смысл в этом какой?????
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Боцман59rus
1525709090
этот ходячий гаджет, не плохо было бы самого выдвинуть в сторону магадана.)))-
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ilichkadr
1525711025
Дурдом..................Из Мутко такой строитель, как из Голодец баскетболистка.
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Путник 13
1525711739
Нас наконец-то ждёт новая жизнь! Ведь очевидно, что при президенте Путине и премьере Медведеве будет гораздо лучше, чем при президенте Путине и премьере Медведеве!!!
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Миша13
1525712248
Главные действующие лица кооператива Озеро остаются у кормушки ..Путин своих не бросает ..от голода не сдохнут..
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kykyi
1525713152
Чего вы возмущаетесь, за что голосовали. то и получите. Если бы хотели перемен, тогда бы голосовали не за Окурка. А так, раз прежний президент, то и все по прежнему- они воруют и жиреют, а мы нищаем и ждем светлого будущего. Вы на что надеялись, когда голосовали за плешивого?
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Полная Канистра
1525713813
одни и те же противные рожи на каторге им место
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Путник 13
1525714893
Им насрать на людей ..они бюджет пилят..А где российские фанатские организации ..почему молчат ..тоже на подсосе сидят??
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