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    Голодец предложена Медведевым в качестве кандидата на пост вице-премьера, курирующего футбол

    Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выдвинул кандидатуру Ольги Голодец на пост вице-премьера по вопросам культуры и спорта.

    «Вопросы культуры, вопросы, связанные с организацией работы на спортивном треке, предполагается, что могла бы координировать вице-премьер Ольга Юрьевна Голодец», – сказал Медведев.

    Напомним, в настоящий момент вопросы спорта, туризма и молодежной политики курирует Виталий Мутко.

    Источник: РИА «Новости»

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    07.05.2018 18:11
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 8 мая 2018, 05:10

      Вместо того чтобы поставить управлять таким хозяйством настоящего профессионала,нам опять подсовывают человека который в этом нихрена не соображает.И так же происходит в других отраслях.Важно чтобы ставленник имел "рабочий" язык и умел пилить денежку.Другого ИМ и не надо...Печаль однако...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 8 мая 2018, 04:40

      Блин тупизм

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +981

      Чехов на Садовой 7 мая 2018, 23:44

      Если будет Голодец , то футболу , блин, п и з д е ц !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 7 мая 2018, 22:40

      Наверняка футбол ни разу не видела.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 7 мая 2018, 21:52

      Правильно говорил лысый кекс Володя Ильич, что государством может управлять каждая кухарка!"!!!!!

      4
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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 7 мая 2018, 21:50

      кранты спорту, промышленности и многому другому!!!! Опять этот премьер со своими у.......ми у руля

      4
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 7 мая 2018, 21:47

      Смородская, Канделаки и Голодец...Все разные, но один песдец.

      3
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 7 мая 2018, 21:31

      Думал хуже не куда в нашем футболе, а нет наступает полный Голодец..

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 7 мая 2018, 21:15

      А Смородская, что не потянет? Тоска............

      2
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 7 мая 2018, 21:14

      Голодец не тупая и вполне эффективна как менеджер, но не факт, что она проявит себя в незнакомой сфере. Хотя, мб, она заядлый фанат спорта и, наоборот, его поднимет).

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