Голодец предложена Медведевым в качестве кандидата на пост вице-премьера, курирующего футбол

Вместо того чтобы поставить управлять таким хозяйством настоящего профессионала,нам опять подсовывают человека который в этом нихрена не соображает.И так же происходит в других отраслях.Важно чтобы ставленник имел "рабочий" язык и умел пилить денежку.Другого ИМ и не надо...Печаль однако...
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выдвинул кандидатуру Ольги Голодец на пост вице-премьера по вопросам культуры и спорта.
«Вопросы культуры, вопросы, связанные с организацией работы на спортивном треке, предполагается, что могла бы координировать вице-премьер Ольга Юрьевна Голодец», – сказал Медведев.
Напомним, в настоящий момент вопросы спорта, туризма и молодежной политики курирует Виталий Мутко.