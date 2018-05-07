Голодец предложена Медведевым в качестве кандидата на пост вице-премьера, курирующего футбол

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выдвинул кандидатуру Ольги Голодец на пост вице-премьера по вопросам культуры и спорта.

«Вопросы культуры, вопросы, связанные с организацией работы на спортивном треке, предполагается, что могла бы координировать вице-премьер Ольга Юрьевна Голодец», – сказал Медведев.

Напомним, в настоящий момент вопросы спорта, туризма и молодежной политики курирует Виталий Мутко.