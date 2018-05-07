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    Сборная России – о голе Головина «Арсеналу»: «С такой игрой нам никакой Салах не страшен»

    Пресс-служба сборной России на своей странице в фэйсбуке прокомментировала гол полузащитника ЦСКА Александра Головина в матче 29 тура РФПЛ с тульским «Арсеналом».

    «С такой игрой нам никакой Салах не страшен. Потрясающий рывок и гол полузащитника сборной России Александра Головина в составе ЦСКА», – говорится в публикации под видео с мячом хавбека.

    Напомним, Мохамед Салах – это нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта, с которой россиянам предстоит встретиться на групповом этапе чемпионата мира. В нынешнем сезоне футболист забил 43 гола во всех турнирах.

    Источник: РФС

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    07.05.2018 13:52
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 10 мая 2018, 11:54

      Салах забивает в Лч, Головин местному г..ну.

      0
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      Рейтинг: +393

      victosha 8 мая 2018, 07:54

      Просто Арсенал - весёлая команда. На ЧМ будет слегка по-другому.

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 8 мая 2018, 07:41

      Не надоело ещё пиарить всяких Головиных , Смоловых и т.д.? В преддверии ЧМ мира лучше заткнуться о способностях росс. футболистов и тихо работать в сборной -тем меньше будет горечь от разочарований от провала , или ярче впечатления от удачного выступления

      2
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 7 мая 2018, 21:19

      От Салаха трёху получим, как минимум.

      1
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 7 мая 2018, 20:44

      Гол красив,но сравнивать Салаха и Головина (в игре против полусонного Арсенала), преждевременно.

      3
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 7 мая 2018, 19:26

      Не надо бояться Салаха в сборной Египта,он в Ливерпуле игрок,а в сборной никто!Мы уже видели Роналду в сборной и что???

      0
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      ...
      Рейтинг: +3181

      uBaH_ > upiter622 7 мая 2018, 19:53

      Только проблема в другом Роналду не выделяется в сборной на фоне топовых сборных. А мусор из топ 50+ он будет рвать довольно таки легко ;)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2075

      upiter622 > uBaH_ 7 мая 2018, 19:59

      Да не забьет он ни одного гола!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 мая 2018, 18:26

      гол классный конечно, а этим лишь бы ляпнуть что-нибудь нелепое.

      4
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 7 мая 2018, 17:50

      После ничьей с Египтом, и сливом Саудам и Уругваю, все сми будут с пеной у рта доказывать - ЗАТО МЫ СДЕРЖАЛИ САЛАХА, РАЗВЕ НЕ МОЛОТЦЫ?

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 7 мая 2018, 17:27

      Такой гол Головин забивает 1-2 за сезон, Салах - почти в каждом матче.

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > Бухбух 7 мая 2018, 19:23

      Так и Салах ближе к атаке действует,а Шурик универсал. И в опорной зоне,и атаке успевает.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 мая 2018, 17:17

      помню журнал был такой МУРЗИЛКА так что то похоже из этого кому что интересно писать лишь бы все улыбались

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