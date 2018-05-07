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  • Сборная России – о голе Головина «Арсеналу»: «С такой игрой нам никакой Салах не страшен»

Сборная России – о голе Головина «Арсеналу»: «С такой игрой нам никакой Салах не страшен»

7 мая 2018, 13:52
34

Пресс-служба сборной России на своей странице в фэйсбуке прокомментировала гол полузащитника ЦСКА Александра Головина в матче 29 тура РФПЛ с тульским «Арсеналом».

«С такой игрой нам никакой Салах не страшен. Потрясающий рывок и гол полузащитника сборной России Александра Головина в составе ЦСКА», – говорится в публикации под видео с мячом хавбека.

Напомним, Мохамед Салах – это нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта, с которой россиянам предстоит встретиться на групповом этапе чемпионата мира. В нынешнем сезоне футболист забил 43 гола во всех турнирах.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия ЦСКА Арсенал Головин Александр
Комментарии (34)
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Axe111
1525690797
Мега идиотский заголовок
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Gorasul
1525691024
В сборную России начали принимать сотрудниками пациентов психбольниц?
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Stavropolets
1525691351
Поживем увидим, где Тульский Арсенал а где сб. Египет с Салахом
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Bayas1987
1525691885
Гол шедевр!желаю Головину успеха в его карьере
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Garrincha58
1525692098
нашли чем гордиться такой проходной защите и я бы забил
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Garrincha58
1525692387
последние два три тура в нашем чемпионате все те кому ничего не нужно постоянно сливают сравните кто видел как играл тот же Арсенал с Зенитом и как вчера с ЦСКА с Зенитом они играли как будто от результата матча зависела их судьба, а вчера вышли погулять тоже самое было и в памятном матче с Мордовией когда ЦСКА отыгрались 0-3
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mihail200606
1525693388
Бараны...с нашей обороной против Египта не выиграем..
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VVM1964
1525693545
Гол конечно очень хорош , а вот остальное бред какой то .
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Ауторитетный экспэрт мамо
1525694337
.....да, васся, тут ни че не скажешь! саша сыграл на уровне игрока баварии или реала...надо быстрей уходить в топ чемпионаты, но не в гранды, а в середнячок, что бы быть всегда в основе..... а не присесть на корты у кромки поля со жменькой семечек
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OfaZavr
1525706798
гол классный конечно, а этим лишь бы ляпнуть что-нибудь нелепое.
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