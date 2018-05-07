Сборная России – о голе Головина «Арсеналу»: «С такой игрой нам никакой Салах не страшен»

Пресс-служба сборной России на своей странице в фэйсбуке прокомментировала гол полузащитника ЦСКА Александра Головина в матче 29 тура РФПЛ с тульским «Арсеналом».

«С такой игрой нам никакой Салах не страшен. Потрясающий рывок и гол полузащитника сборной России Александра Головина в составе ЦСКА», – говорится в публикации под видео с мячом хавбека.

Напомним, Мохамед Салах – это нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта, с которой россиянам предстоит встретиться на групповом этапе чемпионата мира. В нынешнем сезоне футболист забил 43 гола во всех турнирах.