Семин: «Денисов – кандидат в сборную России. Но я понимаю Черчесова»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал тот факт, что полузащитник Игорь Денисов не вызывается в сборную России.
Напомним, что у футболиста конфликтная ситуация с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.
– Денисов – игрок сборной, кандидат в сборную?
– Конечно.
– Вы не пробовали с Черчесовым на эту тему пообщаться?
– Да нет, Стас видит по-другому всю ситуацию. У него есть и молодые игроки…
– Вы разделяете позицию Черчесова?
– Я не хочу быть его в позиции.
– Не хотели бы сейчас на его месте оказаться?
– Ну вот он принял такое решение. Если он его принял… Наверно, в интересах дела в первую очередь, если он считает, что он ему нужен, то тренер должен прийти к игроку.
– По-тренерски вы Черчесова понимаете?
– Конечно.
Источник: «Матч ТВ»