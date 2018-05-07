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  • Семин: «Денисов – кандидат в сборную России. Но я понимаю Черчесова»

Семин: «Денисов – кандидат в сборную России. Но я понимаю Черчесова»

7 мая 2018, 01:40
17

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал тот факт, что полузащитник Игорь Денисов не вызывается в сборную России.

Напомним, что у футболиста конфликтная ситуация с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.

– Денисов – игрок сборной, кандидат в сборную?

– Конечно.

– Вы не пробовали с Черчесовым на эту тему пообщаться?

– Да нет, Стас видит по-другому всю ситуацию. У него есть и молодые игроки…

– Вы разделяете позицию Черчесова?

– Я не хочу быть его в позиции.

– Не хотели бы сейчас на его месте оказаться?

– Ну вот он принял такое решение. Если он его принял… Наверно, в интересах дела в первую очередь, если он считает, что он ему нужен, то тренер должен прийти к игроку.

– По-тренерски вы Черчесова понимаете?

– Конечно.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Денисов Игорь Черчесов Станислав Семин Юрий
Комментарии (17)
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belarus-gomel
1525656019
обида у Черчесова в голове!!! вот поэтому он и не берет ЛУЧШЕГО опорника России!!! с детскими обидами - в ДЕТСКИЙ САД!!! опять прос...ёт Россия ЧМ!!!!
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mialkov
1525668293
В сборной должны быть сильнейшие, а личные обиды - в задницу!
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FanatSerj
1525677660
Не ну возьмет Усатый Денисова, подерутся они там в раздевался после первого же провального матча и чЁ лучше что ли станет? Вон Слуцкий уже на этом прогорел взяв Мамаева и он по старой памяти устроил в раздевалке представление.
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nemolod
1525679786
Не вызывая в сборную опытного игрока,опытного опорника,а по сути,организатора полузащиты,главный тренер обрекает свою команду на провалы в обороне,которая и так слабая-что наглядно показали мартовские контрольные игры,а групповые три матча по накалу будут примерно такими же! Так что по большому счету, для РФС-это сигнал для поиска кандидатуры нового тренера сборной!
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OfaZavr
1525682210
да тут бесполезно справедливые и логические доводы говорить если кое-кто уперся и не в какую.
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zigbert
1525690790
Семин может только предложить.
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serppion
1525691123
Эх, Игорька бы в черчесовское болото! Уверен, он бы всю шушеру разворошил.
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O-Z
1525691600
Таракан боится что Денисов ему в раздевалке напихает снова.
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Stavropolets
1525695783
Гордость бы свою убрал Черчес, да позвал бы отличного игрока
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anri1703
1525701624
рфс молчит не спроста то мутко везде лез своих в сборную проталкивал а тут все молчат мое мнение черчесова и звали чтобы после провала на чм сделать крайним а тут такой козырь на руках Денисова не берет в сборной нап который забил 0 голов хотя наверно все же ума хватит Дзюбу позвать вместо болотного
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