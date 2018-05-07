Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семин: «Денисов – кандидат в сборную России. Но я понимаю Черчесова»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал тот факт, что полузащитник Игорь Денисов не вызывается в сборную России.

    Напомним, что у футболиста конфликтная ситуация с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.

    – Денисов – игрок сборной, кандидат в сборную?

    – Конечно.

    – Вы не пробовали с Черчесовым на эту тему пообщаться?

    – Да нет, Стас видит по-другому всю ситуацию. У него есть и молодые игроки…

    – Вы разделяете позицию Черчесова?

    – Я не хочу быть его в позиции.

    – Не хотели бы сейчас на его месте оказаться?

    – Ну вот он принял такое решение. Если он его принял… Наверно, в интересах дела в первую очередь, если он считает, что он ему нужен, то тренер должен прийти к игроку.

    – По-тренерски вы Черчесова понимаете?

    – Конечно.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.05.2018 01:40
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 7 мая 2018, 17:00

      рфс молчит не спроста то мутко везде лез своих в сборную проталкивал а тут все молчат мое мнение черчесова и звали чтобы после провала на чм сделать крайним а тут такой козырь на руках Денисова не берет в сборной нап который забил 0 голов хотя наверно все же ума хватит Дзюбу позвать вместо болотного

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1631

      sерж 7 мая 2018, 16:38

      ну Игорь хоть не будет участвовать в позоре

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 7 мая 2018, 15:23

      Гордость бы свою убрал Черчес, да позвал бы отличного игрока

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1351

      15112007 7 мая 2018, 14:39

      Черчесу ЧСВ гораздо дороже сборной

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +982

      O-Z 7 мая 2018, 14:13

      Таракан боится что Денисов ему в раздевалке напихает снова.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 7 мая 2018, 14:05

      Эх, Игорька бы в черчесовское болото! Уверен, он бы всю шушеру разворошил.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 7 мая 2018, 13:59

      Семин может только предложить.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 мая 2018, 11:36

      да тут бесполезно справедливые и логические доводы говорить если кое-кто уперся и не в какую.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2075

      upiter622 7 мая 2018, 11:23

      Щелбанчика получил черкасов от Денисова,вот он и выеживается!)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 7 мая 2018, 10:56

      Не вызывая в сборную опытного игрока,опытного опорника,а по сути,организатора
      полузащиты,главный тренер обрекает свою команду на провалы в обороне,которая и так слабая-что наглядно показали мартовские контрольные игры,а групповые три матча по накалу будут примерно такими же! Так что по большому счету, для РФС-это сигнал для поиска кандидатуры нового тренера сборной!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11