Семин рассказал, в каком случае уйдет из футбола

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин признался, что не планирует уходить из футбола в ближайшее время. Напомним, ранее 70-летний специалист выиграл чемпионство вместе с железнодорожниками.

«Я наслаждаюсь жизнью. Когда есть такие моменты жизненные, ты наслаждаешься этим. Каждый день на тренировку приходишь, получаешь удовольствие. Надо работать. Я получаю удовольствие.

А если вдруг произойдет такое, что мне не будет хотеться на тренировку идти, тогда закончу. В этом сезоне таких моментов не было.

Если возникали сложные моменты – значит, надо было их исправлять. Я просто получаю удовольствие от своей работы», – сказал Семин в эфире телеканала «Матч ТВ».