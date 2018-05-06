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    Семин рассказал, в каком случае уйдет из футбола

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин признался, что не планирует уходить из футбола в ближайшее время. Напомним, ранее 70-летний специалист выиграл чемпионство вместе с железнодорожниками.

    «Я наслаждаюсь жизнью. Когда есть такие моменты жизненные, ты наслаждаешься этим. Каждый день на тренировку приходишь, получаешь удовольствие. Надо работать. Я получаю удовольствие.

    А если вдруг произойдет такое, что мне не будет хотеться на тренировку идти, тогда закончу. В этом сезоне таких моментов не было.

    Если возникали сложные моменты – значит, надо было их исправлять. Я просто получаю удовольствие от своей работы», – сказал Семин в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.05.2018 23:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 7 мая 2018, 11:31

      Последний из могикан.Способен,как всякий гений,слепить из ничего приличную команду.Ему не надо прикупать витселей и халков.Главное для Сёмина-чтобы всякая начальствующая никчёмность не пакостила.

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz > 7 мая 2018, 16:05

      Нет,не согласен.На мой взгляд,Тарханов не дотягивает до уровня Сёмина.Сёмин на примере Мордовии показал ,как можно использовать любой материал по максимуму.

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      Рейтинг: +8770

      Tiger Altaica 7 мая 2018, 00:31

      Крепкого здоровья Вам, Юрий Палыч!!!

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