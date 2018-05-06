Семин рассказал, в каком случае уйдет из футбола

Последний из могикан.Способен,как всякий гений,слепить из ничего приличную команду.Ему не надо прикупать витселей и халков.Главное для Сёмина-чтобы всякая начальствующая никчёмность не пакостила.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин признался, что не планирует уходить из футбола в ближайшее время. Напомним, ранее 70-летний специалист выиграл чемпионство вместе с железнодорожниками.
«Я наслаждаюсь жизнью. Когда есть такие моменты жизненные, ты наслаждаешься этим. Каждый день на тренировку приходишь, получаешь удовольствие. Надо работать. Я получаю удовольствие.
А если вдруг произойдет такое, что мне не будет хотеться на тренировку идти, тогда закончу. В этом сезоне таких моментов не было.
Если возникали сложные моменты – значит, надо было их исправлять. Я просто получаю удовольствие от своей работы», – сказал Семин в эфире телеканала «Матч ТВ».