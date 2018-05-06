Главные новости дня. «Зенит» потерял шансы на выход в ЛЧ, «Оренбург» и «Крылья Советов» вышли в РФПЛ

«Зенит» потерял шансы на попадание в Лигу чемпионов.

ЦСКА забил шесть голов «Арсеналу». Половина из них – на счету Чалова.

«Оренбург» вышел в РФПЛ. «Крылья Советов» – тоже.

Охранник не пускал Касаева в раздевалку празднующего «Локомотива».

Уткин считает бывшего тренера «Спартака» Пилипчука предателем.

Филимонов завершит карьеру в конце сезона.

В Италии сообщили, что Каррера согласился стать тренером «Ювентуса».

«Ман Сити» планирует потратить 50 миллионов за юного защитника «Аякса».

Милинкович-Савич может перейти в «МЮ» за 80 миллионов.

Баринов спровоцировал оскорбительную кричалку в адрес «Спартака».