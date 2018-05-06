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Главные новости дня. «Зенит» потерял шансы на выход в ЛЧ, «Оренбург» и «Крылья Советов» вышли в РФПЛ

6 мая 2018, 21:49
4

«Зенит» потерял шансы на попадание в Лигу чемпионов.

ЦСКА забил шесть голов «Арсеналу». Половина из них – на счету Чалова.

«Оренбург» вышел в РФПЛ. «Крылья Советов» – тоже.

Охранник не пускал Касаева в раздевалку празднующего «Локомотива».

Уткин считает бывшего тренера «Спартака» Пилипчука предателем.

Филимонов завершит карьеру в конце сезона.

В Италии сообщили, что Каррера согласился стать тренером «Ювентуса».

«Ман Сити» планирует потратить 50 миллионов за юного защитника «Аякса».

Милинкович-Савич может перейти в «МЮ» за 80 миллионов.

Баринов спровоцировал оскорбительную кричалку в адрес «Спартака».

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (4)
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Hero_116
1525634139
И смысл то что Газовик снова в ПЛ. Опять вылетит. Никакой нормальной инфраструктуры стадиона. Лучше бы уж Енисей выпустили.
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cska-62
1525634509
Как потерял? :-))) "Зенит" же после 8 - 9 туров был уже чемпионом...? И первенство потеряло всяческий интерес? И целая армия всех этих "экспертов" вопила об этом..! Мои бы заметки лучше эта армия дармоедов читала!!! Просто как пример лишь одна моя заметка: cska-62, 25.09.2017, 19:10 Стоило "Зениту" провести хорошо один матч без помощи судей, как уже понеслось, понеслось... Да ничего ещё не ясно! И до зимней паузы ясно не будет! Манчини выстраивал игру через Паредеса, а это был очень медленный, тягучий футбол. Первый тайм с "Краснодаром" сыграли без Паредеса, и оказалось, что и играли быстрее, и играли качественнее.. Что там дальше у питерцев будет, никому неизвестно?! И не перестанут ли судьи при отрыве в очках "Зениту" активно помогать?! https://bombardir.ru/news/520688-Bubnov-Vse-idet-k-tomu-chto-Zenit-dosrochno-oformit-chempionstvo-U-nego-net-konkurentov
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Cherembas
1525654233
Тихонов респект
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a-rakhmatov
1525672113
Деньги Газпрома на ветер!...печальная история у Зени...
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