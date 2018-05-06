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    Главные новости дня. «Зенит» потерял шансы на выход в ЛЧ, «Оренбург» и «Крылья Советов» вышли в РФПЛ

    «Зенит» потерял шансы на попадание в Лигу чемпионов.

    ЦСКА забил шесть голов «Арсеналу». Половина из них – на счету Чалова.

    «Оренбург» вышел в РФПЛ. «Крылья Советов» – тоже.

    Охранник не пускал Касаева в раздевалку празднующего «Локомотива».

    Уткин считает бывшего тренера «Спартака» Пилипчука предателем.

    Филимонов завершит карьеру в конце сезона.

    В Италии сообщили, что Каррера согласился стать тренером «Ювентуса».

    «Ман Сити» планирует потратить 50 миллионов за юного защитника «Аякса».

    Милинкович-Савич может перейти в «МЮ» за 80 миллионов.

    Баринов спровоцировал оскорбительную кричалку в адрес «Спартака».

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.05.2018 21:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 7 мая 2018, 08:48

      Деньги Газпрома на ветер!...печальная история у Зени...

      1
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 7 мая 2018, 03:50

      Тихонов респект

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 6 мая 2018, 22:21

      Как потерял? :-))) "Зенит" же после 8 - 9 туров был уже чемпионом...? И первенство потеряло всяческий интерес? И целая армия всех этих "экспертов" вопила об этом..! Мои бы заметки лучше эта армия дармоедов читала!!!

      Просто как пример лишь одна моя заметка:

      cska-62, 25.09.2017, 19:10
      Стоило "Зениту" провести хорошо один матч без помощи судей, как уже понеслось, понеслось... Да ничего ещё не ясно! И до зимней паузы ясно не будет! Манчини выстраивал игру через Паредеса, а это был очень медленный, тягучий футбол. Первый тайм с "Краснодаром" сыграли без Паредеса, и оказалось, что и играли быстрее, и играли качественнее.. Что там дальше у питерцев будет, никому неизвестно?! И не перестанут ли судьи при отрыве в очках "Зениту" активно помогать?!
      https://bombardir.ru/news/520688-Bubnov-Vse-idet-k-tomu-chto-Zenit-dosrochno-oformit-chempionstvo-U-nego-net-konkurentov

      2
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      Рейтинг: +61

      Hero_116 6 мая 2018, 22:15

      И смысл то что Газовик снова в ПЛ. Опять вылетит. Никакой нормальной инфраструктуры стадиона. Лучше бы уж Енисей выпустили.

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