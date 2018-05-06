«Оренбург» вернулся в РФПЛ

эх Енисей Енисей жаль что соседи на прямую не вышли а стыки это уж как серия пенальти как повезет в иркутске нет толковой команды так хоть за соседей порадоваться удачи в стыках
«Енисей» сыграл вничью с «Шинником» (2:2) в матче 37-го тура ФНЛ. Этот счет позволил «Оренбургу» напрямую пройти в РФПЛ c первого места.
«Енисей» занимает третью строчку в таблице с 78-ю очками. На втором месте находятся «Крылья Советов». Сейчас самарцы играют матч против «Кубани» (1:0, второй тайм). В случае победы они набирают 82 очка.
«Оренбург» возвращается в РФПЛ спустя год.