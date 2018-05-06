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    «Оренбург» вернулся в РФПЛ

    «Енисей» сыграл вничью с «Шинником» (2:2) в матче 37-го тура ФНЛ. Этот счет позволил «Оренбургу» напрямую пройти в РФПЛ c первого места.

    «Енисей» занимает третью строчку в таблице с 78-ю очками. На втором месте находятся «Крылья Советов». Сейчас самарцы играют матч против «Кубани» (1:0, второй тайм). В случае победы они набирают 82 очка.

    «Оренбург» возвращается в РФПЛ спустя год.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.05.2018 17:15
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 7 мая 2018, 17:55

      эх Енисей Енисей жаль что соседи на прямую не вышли а стыки это уж как серия пенальти как повезет в иркутске нет толковой команды так хоть за соседей порадоваться удачи в стыках

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 7 мая 2018, 12:33

      Попасть в РФПЛ тоже не просто.Молодцы.

      2
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      Рейтинг: +113

      DENIS20161993 7 мая 2018, 06:22

      Поздравляю команду и болельщиков с возвращением в РФПЛ!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 7 мая 2018, 00:43

      Надеюсь на этот раз останутся в РПЛ подольше....))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 7 мая 2018, 00:05

      Оренбуржцы...земляки....поздравляю!!!!молодцы!!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +56

      Ganymed1 6 мая 2018, 22:35

      еще одни лифтеры

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +1109

      qawzsexdr 6 мая 2018, 21:52

      Молодцы

      1
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 6 мая 2018, 19:50

      Торпедо очень хочется..и Динамо во флагманы нашего футбола! Хорошо,что есть такие,как Шунин,может их когда-то тоже будут помнить,уважать и ценить,как Льва Яшина!

      1
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      Рейтинг: +77

      Оренбургский фан 6 мая 2018, 19:22

      Наконец то!

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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > Оренбургский фан 6 мая 2018, 19:51

      Поздравляю! В след. году ждите НИЖЕГОРОДЦЕВ!

      2
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 6 мая 2018, 18:55

      Ээээх, а как бы я хотел Торпедо, Ротор, Факел. Жаль...

      3
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