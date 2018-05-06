Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В Италии сообщают, что Каррера согласился возглавить «Ювентус»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал согласие возглавить «Ювентус». Об этом сообщает итальянское издание Corriere di Bergamo.

    Специалист приступит к работе в туринском клубе в том случае, если нынешний главный тренер «Юве» Массимилиано Аллегри покинет свой пост.

    Напомним, что Каррера играл за «Ювентус» с 1991 по 1996 год. Также он работал в тренерском штабе туринцев при Антонио Конте.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.05.2018 20:11
    Рекомендуем
    Комментарии30
    ...
    • ...
      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 7 мая 2018, 15:08

      - по достоверной информации Corriere di Bergamo слывёт одним из беззастенчивых и весёлых изданий в Италии...повеселили народ - это точно!, и про Промеса с Фернандо тоже смешно)))...не "бомбардир.ру", а "мурзилка" какая-то....хорошо ещё, что никрологи не печатают(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +434

      ramos6548 7 мая 2018, 14:14

      странная новость... Карреру никто пока не отпускал, Федун думаю точно будет против.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 7 мая 2018, 13:06

      Жирная утка.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 мая 2018, 10:42

      бред, бред и еще раз бред, здесь даже обсуждать нечего.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 7 мая 2018, 09:51

      источник Бомбардир и этим все сказано

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 7 мая 2018, 08:33

      и откуда инфа?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 7 мая 2018, 05:24

      Не очень то верится в это...Но если правда,то будет очень жаль.Массимо пришёлся ко двору.И команда заиграла,и результат пришёл.Федун совершит глупость если не попытается удержать Карреру.Будем надеяться что газета написала лажу и Массимо останется в Спартаке.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1639

      dendiesel 7 мая 2018, 00:03

      помоему это лажа полная!!! главный тренер Юве никуда не уходит...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +440

      Аэратор 6 мая 2018, 23:13

      всё конечно может быть,но верится с трудом.если нынешний главный тренер «Юве» Массимилиано Аллегри покинет свой пост,а гнать его не за что.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 6 мая 2018, 22:51

      издание Corriere di Bergamo.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11