В Италии сообщают, что Каррера согласился возглавить «Ювентус»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал согласие возглавить «Ювентус». Об этом сообщает итальянское издание Corriere di Bergamo.

Специалист приступит к работе в туринском клубе в том случае, если нынешний главный тренер «Юве» Массимилиано Аллегри покинет свой пост.

Напомним, что Каррера играл за «Ювентус» с 1991 по 1996 год. Также он работал в тренерском штабе туринцев при Антонио Конте.