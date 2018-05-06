В Италии сообщают, что Каррера согласился возглавить «Ювентус»

- по достоверной информации Corriere di Bergamo слывёт одним из беззастенчивых и весёлых изданий в Италии...повеселили народ - это точно!, и про Промеса с Фернандо тоже смешно)))...не "бомбардир.ру", а "мурзилка" какая-то....хорошо ещё, что никрологи не печатают(
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал согласие возглавить «Ювентус». Об этом сообщает итальянское издание Corriere di Bergamo.
Специалист приступит к работе в туринском клубе в том случае, если нынешний главный тренер «Юве» Массимилиано Аллегри покинет свой пост.
Напомним, что Каррера играл за «Ювентус» с 1991 по 1996 год. Также он работал в тренерском штабе туринцев при Антонио Конте.