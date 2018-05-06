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  • Божович: «Хочу извиниться перед болельщиками. Позорное поражение»

Божович: «Хочу извиниться перед болельщиками. Позорное поражение»

6 мая 2018, 21:20
40

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович извинился перед болельщиками за крупное поражение от ЦСКА в матче 29-го тура РФПЛ. Напомним, что туляки уступили со счетом 0:6.

– Получили очень быстрый гол, быстро пропустили второй и просто развалились. Сделаем выводы. Прежде всего хочу извиниться перед болельщиками, которые очень хорошо нас поддерживали. Позорное поражение.

– Что скажете по игре дебатанта Обухова?

– Он не виноват. В трех случах невозможно было даже вытащить. Про него ничего не могу говорить.

– Какие слова были в раздевалке после первого тайма?

– Не опозориться. Поэтому замен не делали. Я сказал ребятам: «Если попали в эту ситуацию, то нужно вытащиться самим». Хагуша отправили на поле, потому что травма.

– Какая мотивация перед матчем с «Локомотивом».

– После таких поражений мотивация должна быть больше обычного.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Арсенал Божович Миодраг
Комментарии (40)
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lordmrv
1525631018
Вычеркнул себя в списке кандидатов на тренера Зенита
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kazak161
1525632407
Арсеналу приказали проиграть!
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порт
1525632467
Зато на личный счёт капнули бабосики.
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Ауторитетный экспэрт мамо
1525633511
...божович не виноват, уася!!! ...там топ менагеры в ресторане посидели, порешали за жизнь...я думаю, по рыночным расценкам этот матч стоил 5-7 лямов
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Zubo
1525633647
Позорное и подозрительное...
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Zubo
1525633755
Дзюба , оставайся мля в Арсенале, не знаю специально ты сегодя так играл или "нечаянно", но оставайся в Арсенале...
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zabvo9406
1525633779
посмотрел первые 27 минут - Тула приехала на пляж
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Zubo
1525633861
Надеюсь УЕФА просмотрел матч...
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Опорник84
1525635523
Такие игры не красят наш футбол, что-то здесь не так!
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Cнег
1525636624
Граф, 0:6.... Это сколько же бабла вы поимели? Один Дзюба, поди, запросил 55%, чтобы не ковырять в сторону ворот конячьих... Стыдно!!! ИноСРАНЕЦ!
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