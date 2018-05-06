Божович: «Хочу извиниться перед болельщиками. Позорное поражение»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович извинился перед болельщиками за крупное поражение от ЦСКА в матче 29-го тура РФПЛ. Напомним, что туляки уступили со счетом 0:6.

– Получили очень быстрый гол, быстро пропустили второй и просто развалились. Сделаем выводы. Прежде всего хочу извиниться перед болельщиками, которые очень хорошо нас поддерживали. Позорное поражение.

– Что скажете по игре дебатанта Обухова?

– Он не виноват. В трех случах невозможно было даже вытащить. Про него ничего не могу говорить.

– Какие слова были в раздевалке после первого тайма?

– Не опозориться. Поэтому замен не делали. Я сказал ребятам: «Если попали в эту ситуацию, то нужно вытащиться самим». Хагуша отправили на поле, потому что травма.

– Какая мотивация перед матчем с «Локомотивом».

– После таких поражений мотивация должна быть больше обычного.