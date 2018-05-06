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    Божович: «Хочу извиниться перед болельщиками. Позорное поражение»

    Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович извинился перед болельщиками за крупное поражение от ЦСКА в матче 29-го тура РФПЛ. Напомним, что туляки уступили со счетом 0:6.

    – Получили очень быстрый гол, быстро пропустили второй и просто развалились. Сделаем выводы. Прежде всего хочу извиниться перед болельщиками, которые очень хорошо нас поддерживали. Позорное поражение.

    – Что скажете по игре дебатанта Обухова?

    – Он не виноват. В трех случах невозможно было даже вытащить. Про него ничего не могу говорить.

    – Какие слова были в раздевалке после первого тайма?

    – Не опозориться. Поэтому замен не делали. Я сказал ребятам: «Если попали в эту ситуацию, то нужно вытащиться самим». Хагуша отправили на поле, потому что травма.

    – Какая мотивация перед матчем с «Локомотивом».

    – После таких поражений мотивация должна быть больше обычного.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.05.2018 21:20
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +3795

      serppion 7 мая 2018, 14:13

      Скажу про Арсенал - бывает, про Зенит - обоsрались...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 7 мая 2018, 13:25

      У них как обычно - настрой только на чемпиона.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 мая 2018, 11:11

      позорное конечно поражение, никак не ожидал от Арсенала такого.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 7 мая 2018, 10:02

      В этом матче не Арсенал проиграл, а скорее Зенит лосаснул длинного и толстого, второй год без ЛЧ остались, а в этом году сколько бабла было просрано? 80 млн. енотов?
      Сколько в этом сезоне игроков на лавке по мариновали? А ну ладно, ладно Заболотного подняли зато, развивает Зенит отечественного ТОП напа )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 7 мая 2018, 07:23

      питерское братство подозрительно смотрит на хет-трик Чалова))))))))
      ни офсайдов, ни пеналей, ничего не было!!!!!
      первые два гола были забиты так, что и Акинфей бы не помог, не говоря уже о дебютанте-мальчике....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 7 мая 2018, 07:12

      Евро не пахнут.

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 7 мая 2018, 03:03

      Мутненький какой-то матч получился, невольно задумываешься о сливе

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев > арейская 7 мая 2018, 07:15

      ваще не похоже.... три защитника вокруг мяча не стояли и мяч нападающему не уступали, как Урал.... какой слив?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +288

      Cнег 6 мая 2018, 22:57

      Граф, 0:6.... Это сколько же бабла вы поимели? Один Дзюба, поди, запросил 55%, чтобы не ковырять в сторону ворот конячьих...
      Стыдно!!! ИноСРАНЕЦ!

      0
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 6 мая 2018, 22:50

      Вратарь Арсенала дебютировал сегодня

      1
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 6 мая 2018, 22:49

      фуфломёт

      2
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