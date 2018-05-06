Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Экс-владелец «Анжи» Керимов был госпитализирован из-за проблем с сердцем

    Бывший владелец «Анжи» Сулейман Керимов попал в больницу из-за проблем с сердцем.

    «Вчера доставили около 21:00, с нарушениями ритма сердца, фибрилляцией предсердий, неустойчивой гемодинамикой», – рассказал начальник кардиохирургического центра госпиталя им. Вишневского профессор Александр Лищук.

    Напомним, что в ноябре 2017 года Керимов был задержан в аэропорту Ниццы по обвинению в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге Франции с целью ухода от уплаты налогов.

    Источник: Интерфакс

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.05.2018 20:37
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 6 мая 2018, 21:33

      Здоровья ему. Что бы там ни говорили, я отношусь к нему с уважением.Дагестанец вкладывал деньги в дагестанский клуб. Не в английский, не во французский, а в клуб из родного региона. Так что здоровья ему.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11