Экс-владелец «Анжи» Керимов был госпитализирован из-за проблем с сердцем

Бывший владелец «Анжи» Сулейман Керимов попал в больницу из-за проблем с сердцем.

«Вчера доставили около 21:00, с нарушениями ритма сердца, фибрилляцией предсердий, неустойчивой гемодинамикой», – рассказал начальник кардиохирургического центра госпиталя им. Вишневского профессор Александр Лищук.

Напомним, что в ноябре 2017 года Керимов был задержан в аэропорту Ниццы по обвинению в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге Франции с целью ухода от уплаты налогов.