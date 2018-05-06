Экс-владелец «Анжи» Керимов был госпитализирован из-за проблем с сердцем

Здоровья ему. Что бы там ни говорили, я отношусь к нему с уважением.Дагестанец вкладывал деньги в дагестанский клуб. Не в английский, не во французский, а в клуб из родного региона. Так что здоровья ему.
Бывший владелец «Анжи» Сулейман Керимов попал в больницу из-за проблем с сердцем.
«Вчера доставили около 21:00, с нарушениями ритма сердца, фибрилляцией предсердий, неустойчивой гемодинамикой», – рассказал начальник кардиохирургического центра госпиталя им. Вишневского профессор Александр Лищук.
Напомним, что в ноябре 2017 года Керимов был задержан в аэропорту Ниццы по обвинению в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге Франции с целью ухода от уплаты налогов.