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  • Венгер: «Я верю, что «Арсенал» вернется и будет бороться за чемпионство»

Венгер: «Я верю, что «Арсенал» вернется и будет бороться за чемпионство»

6 мая 2018, 12:13
5

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что в будущем клуб способен бороться за чемпионство в АПЛ.

«Клуб построил стадион и прошел через самый сложный период за последние десять лет. Я всегда чувствовал, что после 2016 года у клуба стабилизируется финансовая ситуация и мы сможем снова бороться за победу чемпионате.

Но я не мог предсказать, что другие клубы поднимут свой финансовый уровень еще выше. Однако я верю, что «Арсенал» вернется и будет бороться за чемпионство», – сказал Венгер.

Сегодня «Арсенал» сыграет в матче 37-го тура АПЛ против «Бернли». Матч начнется в 18:30 по московскому времени.

Источник: Skysports
Англия. Премьер-лига Арсенал Венгер Арсен
Комментарии (5)
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insider_retro
1525598982
Факт! Нынче, успех спортивного соперничества на поле, нередко, определяется успехами в войне финансовых ресурсов за пределами поля!..))
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swot1205
1525600602
с 200 миллионов фунтов и Венгер бы затащил, а ему копейки все время давали. еще Гвардиолу позовите, он попросит 500 лямов. с таким баблом любой тренер затащит
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Neverov1
1525604063
молодец...верь дальше...
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OfaZavr
1525618666
вполне возможно, все будет зависеть от кандидатуры подобранного тренера и перестановок состава в межсезонье.
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zigbert
1525683647
Как то не увязывается, столичный клуб со слабым финансовым обеспечением.
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