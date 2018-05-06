Венгер: «Я верю, что «Арсенал» вернется и будет бороться за чемпионство»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что в будущем клуб способен бороться за чемпионство в АПЛ.

«Клуб построил стадион и прошел через самый сложный период за последние десять лет. Я всегда чувствовал, что после 2016 года у клуба стабилизируется финансовая ситуация и мы сможем снова бороться за победу чемпионате.

Но я не мог предсказать, что другие клубы поднимут свой финансовый уровень еще выше. Однако я верю, что «Арсенал» вернется и будет бороться за чемпионство», – сказал Венгер.

Сегодня «Арсенал» сыграет в матче 37-го тура АПЛ против «Бернли». Матч начнется в 18:30 по московскому времени.