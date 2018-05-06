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    Венгер: «Я верю, что «Арсенал» вернется и будет бороться за чемпионство»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что в будущем клуб способен бороться за чемпионство в АПЛ.

    «Клуб построил стадион и прошел через самый сложный период за последние десять лет. Я всегда чувствовал, что после 2016 года у клуба стабилизируется финансовая ситуация и мы сможем снова бороться за победу чемпионате.

    Но я не мог предсказать, что другие клубы поднимут свой финансовый уровень еще выше. Однако я верю, что «Арсенал» вернется и будет бороться за чемпионство», – сказал Венгер.

    Сегодня «Арсенал» сыграет в матче 37-го тура АПЛ против «Бернли». Матч начнется в 18:30 по московскому времени.

    Источник: Skysports

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    06.05.2018 12:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 7 мая 2018, 12:00

      Как то не увязывается, столичный клуб со слабым финансовым обеспечением.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 мая 2018, 17:57

      вполне возможно, все будет зависеть от кандидатуры подобранного тренера и перестановок состава в межсезонье.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +314

      Neverov1 6 мая 2018, 13:54

      молодец...верь дальше...

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 6 мая 2018, 12:56

      с 200 миллионов фунтов и Венгер бы затащил, а ему копейки все время давали. еще Гвардиолу позовите, он попросит 500 лямов. с таким баблом любой тренер затащит

      2
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 6 мая 2018, 12:29

      Факт! Нынче, успех спортивного соперничества на поле, нередко, определяется успехами в войне финансовых ресурсов за пределами поля!..))

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