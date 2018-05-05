Гончаренко: «У ЦСКА железный характер, который помогает нам вытаскивать сложнейшие матчи»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что нападающий Ахмед Муса пока не до конца использует свои сильные качества и способен играть лучше. Также специалист подчеркнул, что армейцы обладают железным характером.

– Ахмед Муса после возвращения из «Лестера» довольно долго набирал форму. В апреле его наконец-то прорвало, он вновь забивает и отдает результативные передачи. Два мяча Ахмеда в ворота «Краснодара» принесли армейцам победу.

– Хвалебных слов в адрес Мусы не будет. На мой взгляд, пока еще он не до конца использует свои сильные качества. Вовсе не пытаюсь таким образом еще раз на него надавить, он и сам прекрасно знает, что способен играть лучше. Муса, безусловно, прибавил, но у него есть резерв для того, чтобы добиться большего прогресса. Учитывая, что у нас небольшая обойма, моя главная задача как тренера – вытащить из футболистов все, что они способны сделать для команды.

– Очень эмоциональным получился матч с «Краснодаром». Пропустив в начале второго тайма, армейцы сумели перевернуть ход игры, и в итоге добились победы.

– У нашей команды железный характер. Она ненавидит проигрывать, и с этим чувством выходит на футбольное поле. Приведу такой пример: в конце игры с «Краснодаром» Марио Фернандес выглядел очень уставшим, его взгляд говорил обо всем без лишних слов. Я сказал ему: «Марио, три замены уже сделаны. Видишь, Витиньо бегает с перевязанной головой?» Футболист ничего не сказал и продолжил игру. Это и есть характер, который помогает ЦСКА вытаскивать сложнейшие матчи.