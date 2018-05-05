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    Гончаренко: «У ЦСКА железный характер, который помогает нам вытаскивать сложнейшие матчи»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что нападающий Ахмед Муса пока не до конца использует свои сильные качества и способен играть лучше. Также специалист подчеркнул, что армейцы обладают железным характером.

    – Ахмед Муса после возвращения из «Лестера» довольно долго набирал форму. В апреле его наконец-то прорвало, он вновь забивает и отдает результативные передачи. Два мяча Ахмеда в ворота «Краснодара» принесли армейцам победу.

    – Хвалебных слов в адрес Мусы не будет. На мой взгляд, пока еще он не до конца использует свои сильные качества. Вовсе не пытаюсь таким образом еще раз на него надавить, он и сам прекрасно знает, что способен играть лучше. Муса, безусловно, прибавил, но у него есть резерв для того, чтобы добиться большего прогресса. Учитывая, что у нас небольшая обойма, моя главная задача как тренера – вытащить из футболистов все, что они способны сделать для команды.

    – Очень эмоциональным получился матч с «Краснодаром». Пропустив в начале второго тайма, армейцы сумели перевернуть ход игры, и в итоге добились победы.

    – У нашей команды железный характер. Она ненавидит проигрывать, и с этим чувством выходит на футбольное поле. Приведу такой пример: в конце игры с «Краснодаром» Марио Фернандес выглядел очень уставшим, его взгляд говорил обо всем без лишних слов. Я сказал ему: «Марио, три замены уже сделаны. Видишь, Витиньо бегает с перевязанной головой?» Футболист ничего не сказал и продолжил игру. Это и есть характер, который помогает ЦСКА вытаскивать сложнейшие матчи.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    05.05.2018 13:36
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 6 мая 2018, 11:59

      Осталось 2 игры вытащить хотя бы на характере.
      Удачи ЦСКА.

      1
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 6 мая 2018, 11:32

      Будем надеятсья на успешное выступление в Лиге чемпионов. Удачи и здоровья всем им и нам.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +840

      vovan55 6 мая 2018, 09:50

      ну так докажите это на поле... вырвите 2 место...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1818

      gor77 6 мая 2018, 09:00

      Что касается характера клуба - это да! Есть простая статистика, которая говорит о клубе - начиная с 2000-го года, ниже 3 места не опускался!
      А это и есть - воля и характер!!! Стабильность и профессионализм!!!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +60

      stalingradec > gor77 6 мая 2018, 14:28

      если быть точнее то опускались разок до 5го места.по моему в 7году

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1818

      gor77 > stalingradec 6 мая 2018, 15:39

      Не совсем! 2007 - 3-е место и обладатель Суперкубка России! )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 5 мая 2018, 20:06

      Вот поэтому я ваш с 1980г, а вы мои..

      5
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 5 мая 2018, 19:37

      Это да...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +412

      Eds 5 мая 2018, 18:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Думаю, что ЦСКА проиграет Арсеналу...

      -5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 мая 2018, 16:44

      у ЦСКА безусловно присутствует характер и хорошее командное взаимодействие это им помогает выходить из непростых ситуаций раз за разом.

      5
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 5 мая 2018, 15:47

      у цска есть характер - это очевидно...жаль,что у моего Спартака, в этом сезоне, его не хватает...

      4
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 5 мая 2018, 14:08

      Что-то матч с Динамо вам не удалось вытащить хотя бы на ничью.

      3
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