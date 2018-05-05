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  • Гончаренко: «У ЦСКА железный характер, который помогает нам вытаскивать сложнейшие матчи»

Гончаренко: «У ЦСКА железный характер, который помогает нам вытаскивать сложнейшие матчи»

5 мая 2018, 13:36
14

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что нападающий Ахмед Муса пока не до конца использует свои сильные качества и способен играть лучше. Также специалист подчеркнул, что армейцы обладают железным характером.

– Ахмед Муса после возвращения из «Лестера» довольно долго набирал форму. В апреле его наконец-то прорвало, он вновь забивает и отдает результативные передачи. Два мяча Ахмеда в ворота «Краснодара» принесли армейцам победу.

– Хвалебных слов в адрес Мусы не будет. На мой взгляд, пока еще он не до конца использует свои сильные качества. Вовсе не пытаюсь таким образом еще раз на него надавить, он и сам прекрасно знает, что способен играть лучше. Муса, безусловно, прибавил, но у него есть резерв для того, чтобы добиться большего прогресса. Учитывая, что у нас небольшая обойма, моя главная задача как тренера – вытащить из футболистов все, что они способны сделать для команды.

– Очень эмоциональным получился матч с «Краснодаром». Пропустив в начале второго тайма, армейцы сумели перевернуть ход игры, и в итоге добились победы.

– У нашей команды железный характер. Она ненавидит проигрывать, и с этим чувством выходит на футбольное поле. Приведу такой пример: в конце игры с «Краснодаром» Марио Фернандес выглядел очень уставшим, его взгляд говорил обо всем без лишних слов. Я сказал ему: «Марио, три замены уже сделаны. Видишь, Витиньо бегает с перевязанной головой?» Футболист ничего не сказал и продолжил игру. Это и есть характер, который помогает ЦСКА вытаскивать сложнейшие матчи.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Муса Ахмед Гончаренко Виктор
Комментарии (14)
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insider_retro
1525517798
Сплочённость, выдержка, стабильность и дисциплина!.. Для всех всё ровно и никаких звёздных закидонов!.. Верным курсом идёте!!.. Ресурсов бы для роста...
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BRO_football
1525518486
Что-то матч с Динамо вам не удалось вытащить хотя бы на ничью.
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SPACE TRUCKIN
1525524450
у цска есть характер - это очевидно...жаль,что у моего Спартака, в этом сезоне, его не хватает...
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OfaZavr
1525527878
у ЦСКА безусловно присутствует характер и хорошее командное взаимодействие это им помогает выходить из непростых ситуаций раз за разом.
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Eds
1525535904
Думаю, что ЦСКА проиграет Арсеналу...
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Obi Wan
1525538264
Это да...
Ответить
за ЦСКА с 1980г
1525539986
Вот поэтому я ваш с 1980г, а вы мои..
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gor77
1525586419
Что касается характера клуба - это да! Есть простая статистика, которая говорит о клубе - начиная с 2000-го года, ниже 3 места не опускался! А это и есть - воля и характер!!! Стабильность и профессионализм!!!
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prtcs
1525595553
Будем надеятсья на успешное выступление в Лиге чемпионов. Удачи и здоровья всем им и нам.
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OOOVVV.
1525597163
Осталось 2 игры вытащить хотя бы на характере. Удачи ЦСКА.
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