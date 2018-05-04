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    Президент «Анжи» Кадиев оштрафован на 100 тысяч и дисквалифицирован на четыре игры за мат в адрес судей

    Президент «Анжи» Осман Кадиев, позволивший себе нецензурные высказывания в адрес арбитров после поединка 27 тура РФПЛ с «Уралом» (0:1), согласно решению комитета по этике РФС заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, он не сможет присутствовать на четырех ближайших матчах махачкалинцев в качестве официального лица.

    «Полгода назад мы дисквалифицировали Кадиева на два матча и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Учитывая повторное нарушение, дисквалифицируем президента «Анжи» на четыре матча и 100 тысяч рублей. Он не сможет находиться на арене в качестве официального лица. Таким образом Кадиев пропустит две оставшиеся игры нынешнего чемпионата, а также две стыковые встречи, либо два матча следующего сезона», – сказал глава комитета по этике Семен Андреев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.05.2018 16:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 мая 2018, 21:14

      Во, мля, чурка, а матерится по-русски, даже судьи понимают, и ары в КДК! Вот что значит Великий и Могучий...!

      0
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      Рейтинг: +2251

      kvm 4 мая 2018, 19:59

      100 лямов бы ему хоть немного моск вправили

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      Рейтинг: +355

      kvm5 4 мая 2018, 17:15

      отвел душу недорго

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