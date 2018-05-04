Президент «Анжи» Кадиев оштрафован на 100 тысяч и дисквалифицирован на четыре игры за мат в адрес судей

Президент «Анжи» Осман Кадиев, позволивший себе нецензурные высказывания в адрес арбитров после поединка 27 тура РФПЛ с «Уралом» (0:1), согласно решению комитета по этике РФС заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, он не сможет присутствовать на четырех ближайших матчах махачкалинцев в качестве официального лица.

«Полгода назад мы дисквалифицировали Кадиева на два матча и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Учитывая повторное нарушение, дисквалифицируем президента «Анжи» на четыре матча и 100 тысяч рублей. Он не сможет находиться на арене в качестве официального лица. Таким образом Кадиев пропустит две оставшиеся игры нынешнего чемпионата, а также две стыковые встречи, либо два матча следующего сезона», – сказал глава комитета по этике Семен Андреев.