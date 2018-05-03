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    Лига Европы. «Атлетико» победил «Арсенал» и вышел в финал

    В ответном матче 1/2 финала Лиги Европы «Атлетико» дома победил «Арсенал» – 1:0. Единственный гол забил Диего Коста.

    Мадридский клуб вышел в финал турнира.

    Лига Европы. Плей-офф. 1/2 финала, ответный матч

    Атлетико (Испания) – Арсенал (Англия) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Коста, 45+2.

    «Атлетико»: Облак, Годин, Хименес, Томас Парти (Савич, 90+3), Эрнандес, Габи, Сауль, Коке, Витоло (Корреа, 74), Гризманн, Коста (Торрес, 83).

    «Арсенал»: Оспина, Бельерин, Монреаль, Мустафи, Косиельни (Чамберс, 12), Джака, Уилшир (Мхитарян, 68), Рэмзи, Озил, Лаказетт, Уэлбек.

    Предупреждения: Габи, 52; Сауль, 71; Коста, 78 – Уилшир, 42; Мустафи, 78.

    Первый матч – 1:1

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.05.2018 23:58
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    Комментарии34
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 мая 2018, 12:15

      жаль что не Арсенал прошел дальше, не получился у Арсена счастливый конец.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 4 мая 2018, 09:22

      Не повезло Арсеналу.

      2
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      Рейтинг: +1030

      Ивантеевец 4 мая 2018, 06:50

      Карасев красавец. Показал всем истинный уровень российского судейства. Угловой, которого не было это сильно. Если сам момент не видел, то ассистенты зачем?

      0
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      ...
      Рейтинг: +20

      АндрейATM > Ивантеевец 4 мая 2018, 15:13

      ты не в ту статью это пишешь) Марсель и Ред Булл тут не фигурируют)

      0
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      ...
      Рейтинг: +1030

      Ивантеевец > АндрейATM 4 мая 2018, 21:52

      Обшибся маленько, мерси)))

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 4 мая 2018, 04:18

      эх.. жаль арсенал, точнее венгера

      2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 4 мая 2018, 02:45

      В финале испанцы в ЛЕ и в ЛЧ....реально футбольная страна)

      2
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      Рейтинг: +20

      АндрейATM > a-rakhmatov 4 мая 2018, 15:14

      не просто испанские клубы, а вообще из одного города)

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > АндрейATM 4 мая 2018, 16:53

      Мадрид - столица футбольного мира )

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 4 мая 2018, 01:55

      Поздравляю!!!

      0
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 4 мая 2018, 00:54

      Надеюсь Диего Годин выиграет в этом году 3 турнира, ЛЕ, суперкубок УЕФА, а главное ЧМ!

      1
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      Рейтинг: +139

      Pres Arsenal 4 мая 2018, 00:19

      Зато можно смело говорить что с такой игрой Атлетико в финале точно фаворитом не будет,можно заранее поздравить Марсель либо Зальцбург с победой в Лиге Европы.Арсенал в обоих играх полностью переиграл по всем показателям Атлетико,это видно по статистике,Атлетико просто отскочил.В первой игре понятно почему-там слепой судья не увидел фол на Уэлбеке в центре поля когда гол забивали.У Арсенала там было побольше моментов,но не повезло просто(вот так судейская ошибка бывает роковой).А сегодня Атлетико был немного лучше,можно сказать даже на равных с Арсеналом играл некоторое время,моменты даже создавали,но на звание победителя Лиги Европы Атлетико не тянет,и это можно судить не только по противостоянию с Арсеналом,но и с тем же Спортингом,который чудом не выбил Атлетико в прошлой стадии

      -2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Pres Arsenal 4 мая 2018, 00:21

      ну да игра атлетико вообще ноль ! ни одного момента ! да рвали и метали твой арсенал как хотел атлетико ! смешарики !

      -3
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      Рейтинг: +20

      АндрейATM > Pres Arsenal 4 мая 2018, 15:15

      Атлетико отскочил?) в ответной игре было как раз наоборот) ни минуты с начала матча не сомневался, что Атлетико пройдет дальше)

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 4 мая 2018, 00:17

      ох как трудно будет расхлебывать эту кашу новому тренеру арсенала !

      -1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 4 мая 2018, 00:15

      бесславный конец этого физрука ! что он оставил после себя? разбитый арсенал который уже превратился почти в середнячка апл ! годы бестолкового застоя ! Ни одного евротрофея за сколько лет? 23 вроде ! еще кто то его называет отличным тренером ! смех да и только ! симеоне в разы сильнее !

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