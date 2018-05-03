Лига Европы. «Атлетико» победил «Арсенал» и вышел в финал

В ответном матче 1/2 финала Лиги Европы «Атлетико» дома победил «Арсенал» – 1:0. Единственный гол забил Диего Коста.
Мадридский клуб вышел в финал турнира.
Лига Европы. Плей-офф. 1/2 финала, ответный матч
Атлетико (Испания) – Арсенал (Англия) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 1:0 – Коста, 45+2.
«Атлетико»: Облак, Годин, Хименес, Томас Парти (Савич, 90+3), Эрнандес, Габи, Сауль, Коке, Витоло (Корреа, 74), Гризманн, Коста (Торрес, 83).
«Арсенал»: Оспина, Бельерин, Монреаль, Мустафи, Косиельни (Чамберс, 12), Джака, Уилшир (Мхитарян, 68), Рэмзи, Озил, Лаказетт, Уэлбек.
Предупреждения: Габи, 52; Сауль, 71; Коста, 78 – Уилшир, 42; Мустафи, 78.
Первый матч – 1:1
Источник: Бомбардир.ру