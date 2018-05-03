В составе «Арсенала» разный топ-5 игроков по сыгранным минутам в АПЛ и Лиге Европы

В составе лондонского «Арсенала» различается топ-5 игроков по количеству минут, сыгранных в АПЛ и Лиге Европы.

Игроки, которые провели наибольшее количество минут в АПЛ: Гранит Джака, Эктор Бельерин, Лоран Косиельни, Начо Монреаль и Месут Озил.

Игроки, которые провели наибольшее количество минут в Лиге Европы: Джек Уилшир, Мохамед Эль-Ненни, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Дэнии Уэлбек и Шкодран Мустафи (у обоих равное количество сыгранных минут).

Сегодня «Арсенал» проведет ответный полуфинальный матч Лиги Европы против «Атлетико». Начало встречи в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.