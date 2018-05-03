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    В составе «Арсенала» разный топ-5 игроков по сыгранным минутам в АПЛ и Лиге Европы

    В составе лондонского «Арсенала» различается топ-5 игроков по количеству минут, сыгранных в АПЛ и Лиге Европы.

    Игроки, которые провели наибольшее количество минут в АПЛ: Гранит Джака, Эктор Бельерин, Лоран Косиельни, Начо Монреаль и Месут Озил.

    Игроки, которые провели наибольшее количество минут в Лиге Европы: Джек Уилшир, Мохамед Эль-Ненни, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Дэнии Уэлбек и Шкодран Мустафи (у обоих равное количество сыгранных минут).

    Сегодня «Арсенал» проведет ответный полуфинальный матч Лиги Европы против «Атлетико». Начало встречи в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.05.2018 18:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5882

      Павелий 3 мая 2018, 19:32

      Это называется ротация состава.

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      Рейтинг: +2075

      upiter622 3 мая 2018, 18:46

      Жду очередного гола Гризмана в ворота Арсенала и очередной смешной танец после гола!!!)))

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