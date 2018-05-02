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  • Канчельскис: «Локомотив» станет чемпионом в следующем туре. Как можно сегодня не обыграть «Зенит»?»

Канчельскис: «Локомотив» станет чемпионом в следующем туре. Как можно сегодня не обыграть «Зенит»?»

2 мая 2018, 14:12
28

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис заявил, что «Локомотив» завоюет чемпионское звание в матче 29 тура с «Зенитом». По его словам, петербургская команда сейчас очень плоха.

– «Локомотив» станет чемпионом?

– Станет.

– В матче с «Зенитом»? Или в последнем туре?

– «Локомотив» станет чемпионом. Как можно сегодня «Зенит» не обыгрывать? Он совсем плохой сейчас. Это не команда, а банда, которая забыла, когда играла в футбол. Главное, чтобы там не было каких-то подводных течений и так далее...

Напомним, лидирующие в турнирной таблице железнодорожники опережают «Спартак» на четыре очка. Победа над сине-бело-голубыми досрочно сделает их чемпионом России.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Локомотив Канчельскис Андрей
Комментарии (28)
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Боцман59rus
1525260145
ну вот, прибалтийский алкоспециалист договорился, спартак по его мнению бог наказывает, зенит - бандА, да еще и намекает на возможные странности и подводные течения в очном противостоянии ...но почему локо должен не заметить зенит на поле, я так и не понял.)))
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insider_retro
1525260336
Как можно сегодня рассуждать о футболе без учёта заявлений Канчельскиса?!..))
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woyser
1525261488
Хорошо, что футбольный бог это не Канчельскис. Игра будет интересной. Обеим командам кровь из носу нужна победа. Надеюсь Зенит всё-же соберётся и победит.
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nik55
1525261566
а Зенит все равно пустит под откос этот паровоз
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Zubo
1525261600
Зенит - команда с наименьшими количеством поражений в РФПЛ, так что у Локомотива большие шансы не обыграть Зенит...
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Ловкий Бубен
1525262028
Из 28-и сыгранных матчей чемпионата этого сезона Зенит не был обыгран в 24-х
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Басмачи
1525266489
Удачи Локо
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ДяДь ПашА
1525268060
Да врятли ,бомжи в Москве не проиграют.Я думаю в этом матче заболотный все же забьёт минимум 1.
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dinar7777dinar
1525269330
давай локо делай дело ! чпокните бомжей как осенью !
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OfaZavr
1525272479
ну раз супер уверенный эксперт сказал значит все может быть))
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