Канчельскис: «Локомотив» станет чемпионом в следующем туре. Как можно сегодня не обыграть «Зенит»?»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис заявил, что «Локомотив» завоюет чемпионское звание в матче 29 тура с «Зенитом». По его словам, петербургская команда сейчас очень плоха.

– «Локомотив» станет чемпионом?

– Станет.

– В матче с «Зенитом»? Или в последнем туре?

– «Локомотив» станет чемпионом. Как можно сегодня «Зенит» не обыгрывать? Он совсем плохой сейчас. Это не команда, а банда, которая забыла, когда играла в футбол. Главное, чтобы там не было каких-то подводных течений и так далее...

Напомним, лидирующие в турнирной таблице железнодорожники опережают «Спартак» на четыре очка. Победа над сине-бело-голубыми досрочно сделает их чемпионом России.