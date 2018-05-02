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    Канчельскис: «Локомотив» станет чемпионом в следующем туре. Как можно сегодня не обыграть «Зенит»?»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис заявил, что «Локомотив» завоюет чемпионское звание в матче 29 тура с «Зенитом». По его словам, петербургская команда сейчас очень плоха.

    – «Локомотив» станет чемпионом?

    – Станет.

    – В матче с «Зенитом»? Или в последнем туре?

    – «Локомотив» станет чемпионом. Как можно сегодня «Зенит» не обыгрывать? Он совсем плохой сейчас. Это не команда, а банда, которая забыла, когда играла в футбол. Главное, чтобы там не было каких-то подводных течений и так далее...

    Напомним, лидирующие в турнирной таблице железнодорожники опережают «Спартак» на четыре очка. Победа над сине-бело-голубыми досрочно сделает их чемпионом России.

    Источник: Rusfootball.info

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    02.05.2018 14:12
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 12:49

      Простой игры не будет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 2 мая 2018, 19:52

      Зенит выиграет. Это несложно. У игроков Локо коленки дрожать будут.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +393

      victosha 2 мая 2018, 19:37

      Если Локомотив обыграет Зенит, то не потому, что Зенит так уж плох, а потому, что раненный быками Локомотив будет свиреп, как бронепоезд. Победа 1:0.

      -2
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 2 мая 2018, 18:37

      - он(Локо) уже до начала Чемпа стал чемпионом), осталось это только подтвердить в матче с Зенитом!...........а может и опровергнуть)))...Канчельскис, ты ВСЁ поставил на победу 5 мая 2018 г. на Локо)))...Смело!

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 2 мая 2018, 18:29

      Грубовато и оскорбительно, но...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 мая 2018, 17:47

      ну раз супер уверенный эксперт сказал значит все может быть))

      7
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 2 мая 2018, 17:23

      локо ждем победы ! зениту в лч делать нечего ! я понимаю что ни один наш клуб не уровень лч но посмотрим на локо !

      -2
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 2 мая 2018, 16:59

      Ставлю на ничью..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 2 мая 2018, 16:55

      давай локо делай дело ! чпокните бомжей как осенью !

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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 2 мая 2018, 16:34

      Да врятли ,бомжи в Москве не проиграют.Я думаю в этом матче заболотный все же забьёт минимум 1.

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