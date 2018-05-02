«Манчестер Юнайтед» и «Челси» претендуют на Бельерина

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» поспорят за правого защитника «Арсенала» Эктора Бельерина.

Сообщается, что футболист, скорее всего, покинет «канониров» по окончании сезона, поскольку красно-белые намерены перестроить команду после ухода главного тренера Арсена Венгера.

По информации источника, «Арсенал» может расстаться с испанцем примерно за 45 миллионов евро.

Как сообщалось ранее, на защитника также претендует «Ювентус».

В нынешнем сезоне Бельерин принял участие в 44 матчах, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.