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    «Манчестер Юнайтед» и «Челси» претендуют на Бельерина

    «Манчестер Юнайтед» и «Челси» поспорят за правого защитника «Арсенала» Эктора Бельерина.

    Сообщается, что футболист, скорее всего, покинет «канониров» по окончании сезона, поскольку красно-белые намерены перестроить команду после ухода главного тренера Арсена Венгера.

    По информации источника, «Арсенал» может расстаться с испанцем примерно за 45 миллионов евро.

    Как сообщалось ранее, на защитника также претендует «Ювентус».

    В нынешнем сезоне Бельерин принял участие в 44 матчах, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.

    Источник: Sport.es

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    02.05.2018 13:28
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