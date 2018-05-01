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    Пономарев: «Не верю, что «Спартак» обыграет «Ростов». Второе место в итоге займет ЦСКА»

    Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказал мнение, что армейцы сумеют обойти «Спартак» в турнирной таблице РФПЛ в борьбе за серебряные медали.

    За два тура до финиша чемпионата красно-белые занимают второе место и опережают ЦСКА на одно очко.

    «Спартак» играл намного лучше «Амкара» (2:0), так что в победе москвичей ничего удивительного нет. Красно-белые без вариантов набрали очки. Конкурент у них был посредственный. Но в следующем туре «Спартак», скорее всего, сорвется. Считаю, второе место в итоге займут армейцы.

    Подопечные Массимо Карреры могут потерять очки в игре с «Ростовом». Команда Валерия Карпина сейчас на ходу и имеет очень мобильный состав. Не верю, что «Спартаку» удастся сломить их сопротивление», – сказал Пономарев.

    Источник: «Московский комсомолец»

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    01.05.2018 16:13
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 2 мая 2018, 15:12

      Я бы еще про Динамо не забывал. Спартак с ними часто в ничью гонял 2-2

      1
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      Рейтинг: +4

      Igor52 2 мая 2018, 09:15

      А когда кони победят Арсенал,то все заорут,что?...............Правильно.....Зто Гинер все купил!)))))

      0
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      Рейтинг: +4

      Igor52 2 мая 2018, 09:14

      Ростов победит 4-0!

      2
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      Рейтинг: +2726

      a_who 2 мая 2018, 07:42

      Каждый за своих топит )))

      2
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 2 мая 2018, 05:59

      игра покажет, но второе место армейцев - космос, учитывая ситуацию в команде...

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 мая 2018, 21:32

      А придется поверить,(Ванга хренов).

      2
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 1 мая 2018, 20:46

      простите, а кто такой Владимир Пономарев? в каком году он феерил, чтобы писать тут?

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      Рейтинг: +658

      RUSARM > lordmrv 1 мая 2018, 21:22

      Тебя еще в проекте не было,сынок!!!

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      Рейтинг: +3697

      lordmrv > RUSARM 1 мая 2018, 21:27

      Мальчик мой, мне более годков чем тебе. Слышал я про него (даже кажись в Спартаке засветился, но могу и ошибиться). Но чего этот защитник добился, чтобы так загибать?

      -2
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv > RUSARM 1 мая 2018, 21:29

      Иван Петрович, простите! Не глянул дату Вашего рождения. Еще раз простите, влез с херней)))

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      Рейтинг: +658

      RUSARM > lordmrv 2 мая 2018, 22:24

      Уважаю людей и соперников,которые могут признать свои ошибки и уважают старших!!! К сожалению,сейчас это редкость,а в Советское время это было практически всегда!!!

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      Рейтинг: +100722

      zigbert 1 мая 2018, 20:00

      На бумаге можно написать что угодно.Игра покажет.

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      Рейтинг: +4025

      raritet 1 мая 2018, 19:43

      по крайней мере такого заинтригованного конца чемпионата что-то не припомню. И это хорошо.

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 1 мая 2018, 19:25

      Верим в Валеру!

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