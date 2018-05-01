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  • Пономарев: «Не верю, что «Спартак» обыграет «Ростов». Второе место в итоге займет ЦСКА»

Пономарев: «Не верю, что «Спартак» обыграет «Ростов». Второе место в итоге займет ЦСКА»

1 мая 2018, 16:13
29

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказал мнение, что армейцы сумеют обойти «Спартак» в турнирной таблице РФПЛ в борьбе за серебряные медали.

За два тура до финиша чемпионата красно-белые занимают второе место и опережают ЦСКА на одно очко.

«Спартак» играл намного лучше «Амкара» (2:0), так что в победе москвичей ничего удивительного нет. Красно-белые без вариантов набрали очки. Конкурент у них был посредственный. Но в следующем туре «Спартак», скорее всего, сорвется. Считаю, второе место в итоге займут армейцы.

Подопечные Массимо Карреры могут потерять очки в игре с «Ростовом». Команда Валерия Карпина сейчас на ходу и имеет очень мобильный состав. Не верю, что «Спартаку» удастся сломить их сопротивление», – сказал Пономарев.

Источник: «Московский комсомолец»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Пономарев Владимир
Комментарии (29)
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серега кашин
1525180715
губу то раскатали
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bset
1525182764
А я думаю, что армейцы первое место возьмут.
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Боцман59rus
1525184266
логика у володи огонь, просто из штанов выпрыгивает, побольше печатайте мнение таких "непредвзятых" чудаков -для срача в комментах, сАмОе тО,,)))))
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PavelSKASPB
1525188926
Конечно Спартак не займет второе место,на нем будет Локо сидеть,а мясо победу праздновать
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OfaZavr
1525189777
конечно разве по другому может думать и желать армейский засланец)
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Полная Канистра
1525190034
а что вас так Спартак волнует вы же армеец так вам в конюшню надо там и говорите верю- не верю
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raritet
1525192981
по крайней мере такого заинтригованного конца чемпионата что-то не припомню. И это хорошо.
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zigbert
1525194046
На бумаге можно написать что угодно.Игра покажет.
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VVM1964
1525198902
Еще один прорицатель ? Сколько их было и куда они " прячут свой язык " потом ?
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Диктор
1525199526
А придется поверить,(Ванга хренов).
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