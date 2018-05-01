Пономарев: «Не верю, что «Спартак» обыграет «Ростов». Второе место в итоге займет ЦСКА»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказал мнение, что армейцы сумеют обойти «Спартак» в турнирной таблице РФПЛ в борьбе за серебряные медали.

За два тура до финиша чемпионата красно-белые занимают второе место и опережают ЦСКА на одно очко.

«Спартак» играл намного лучше «Амкара» (2:0), так что в победе москвичей ничего удивительного нет. Красно-белые без вариантов набрали очки. Конкурент у них был посредственный. Но в следующем туре «Спартак», скорее всего, сорвется. Считаю, второе место в итоге займут армейцы.

Подопечные Массимо Карреры могут потерять очки в игре с «Ростовом». Команда Валерия Карпина сейчас на ходу и имеет очень мобильный состав. Не верю, что «Спартаку» удастся сломить их сопротивление», – сказал Пономарев.