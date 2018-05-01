«Арсенал» хочет арендовать Дембеле с правом выкупа

«Арсенал» контактирует с «Барселоной» по поводу трансфера нападающего Усмане Дембеле. Лондонцы обратились к сине-гранатовым с просьбой держать их в курсе ситуации с 20-летним футболистом.

«Канониры» хотят арендовать француза с правом последующего выкупа. Ранее сообщалось, что каталонцы не против отпустить игрока на сезон в другой клуб для получения регулярной игровой практики и приобретения опыта.

Курирует сделку главный скаут «Арсенала» Свен Мислинтат, который в свое время приобрел Дембеле из «Ренна» в дортмундскую «Боруссию». Тем не менее окончательное решение о совершении любого трансфера будет предоставлено преемнику главного тренера команды Арсена Венгера.