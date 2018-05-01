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    «Арсенал» хочет арендовать Дембеле с правом выкупа

    «Арсенал» контактирует с «Барселоной» по поводу трансфера нападающего Усмане Дембеле. Лондонцы обратились к сине-гранатовым с просьбой держать их в курсе ситуации с 20-летним футболистом.

    «Канониры» хотят арендовать француза с правом последующего выкупа. Ранее сообщалось, что каталонцы не против отпустить игрока на сезон в другой клуб для получения регулярной игровой практики и приобретения опыта.

    Курирует сделку главный скаут «Арсенала» Свен Мислинтат, который в свое время приобрел Дембеле из «Ренна» в дортмундскую «Боруссию». Тем не менее окончательное решение о совершении любого трансфера будет предоставлено преемнику главного тренера команды Арсена Венгера.

    Источник: Tribalfootball

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    01.05.2018 14:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +109

      Timoor8607 1 мая 2018, 16:40

      ещё один борусиец

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 1 мая 2018, 16:03

      Все вопросы по трансферам Арсенала будет решать новый тренер.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 1 мая 2018, 15:21

      Я думал тульский...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +102

      Shogun 1 мая 2018, 14:47

      Хахахха, какой выкуп, Барса за него минимум запросит 75 млн, если не больше, а тут эти с бюджетом уровня Суонси, 55 млн фунтов на трансферы ну это вообще бомба

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