Наингголан: «После поражения в Ливерпуле тренер сказал нам: «Рома» должна верить, что сможет выйти в финал»

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем». В первом поединке в Англии «волки» уступили со счетом 2:5.

«Даже я должен сказать, что это будет сложно сделать, но это не невозможно. Мы сумели сделать это против «Барселоны» – против Лионеля Месси и Луиса Суареса. Мы постараемся совершить еще один исторический момент, как сделали это против каталонцев. Данный пример показывает, что это возможно.

В раздевалке после игры в Ливерпуле футболисты были грустными, но тренер сказал нам на следующий день: «Мы должны верить, что мы сможем это сделать».

Это был первый полуфинал Лиги чемпионов для многих наших игроков и проиграть 2:5... «Ливерпуль» очень быстро атакует, и у нас было много сложностей. Трудно играть против них, потому что они агрессивны, высоко прессингуют всей командой, и продолжают бегать, словно животные. Даже на 94-й минуте они все еще бежали.

Это будет сложно сделать для «Ромы», несмотря на два забитых мяча в гостях, но не невозможно», – сказал Наингголан.

Матч «Рома» – «Ливерпуль» состоится в Риме 2 мая и начнется в 21:45 по московскому времени.