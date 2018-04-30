Акинфеев: «Не надо смотреть в таблицу и о чем-то мечтать. ЦСКА надо выходить на поле и побеждать»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мыслями о матче 28 тура РФПЛ с «Зенитом» (0:0), назвав нулевую ничью закономерным результатом. Вратарь подчеркнул, что армейцам необходимо побеждать в двух оставшихся встречах.

– Игра удалась. Всегда приятно играть при полных трибунах. Болельщики хорошо поддерживали свои команды, для футболистов это всегда праздник. Игра не оставила равнодушной, моменты были и у тех, и у других ворот. Бывает, что даже без моментов забиваешь и выигрываешь, а тут были моменты, но сыграли 0:0. Думаю, это справедливый результат.

– Кто был ближе к победе? У вас были хорошие сэйвы, но и игроки ЦСКА не реализовали несколько эпизодов…

– Ближе к победе тот, кто забивает голы. Сегодня ни одна команда не забила, поэтому результат закономерный. Всегда хочется большего, но для этого надо забивать.

– Каковы шансы ЦСКА? О каком месте вы теперь думаете?

– Мы думаем не о каком-то месте, надо хорошо подготовиться к заключительным матчам. Не надо смотреть в таблицу, о чем-то мечтать. Нам надо выходить на поле и побеждать, после этого можно о чем-то думать.

– Команде нужно набирать шесть очков в двух оставшихся турах. Что можете сказать болельщикам перед домашними матчами?

– Болельщики активны, хорошо ходят на наш стадион. Понятно, всегда хочется видеть заполненный 30-тысячник. Но и 15-20 тысяч – это неплохо. Надеюсь, оба оставшихся матча пройдут при таком большом количестве болельщиков. Тем более уже стало тепло.

За два тура до конца чемпионата ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, отставая от идущего вторым «Спартака» на одно очко. Напомним, что серебряный призер сыграет сразу в групповом раунде Лиги чемпионов. Бронзову придется пройти квалификационный раунд.