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  • Акинфеев: «Не надо смотреть в таблицу и о чем-то мечтать. ЦСКА надо выходить на поле и побеждать»

Акинфеев: «Не надо смотреть в таблицу и о чем-то мечтать. ЦСКА надо выходить на поле и побеждать»

30 апреля 2018, 13:45
6

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мыслями о матче 28 тура РФПЛ с «Зенитом» (0:0), назвав нулевую ничью закономерным результатом. Вратарь подчеркнул, что армейцам необходимо побеждать в двух оставшихся встречах.

– Игра удалась. Всегда приятно играть при полных трибунах. Болельщики хорошо поддерживали свои команды, для футболистов это всегда праздник. Игра не оставила равнодушной, моменты были и у тех, и у других ворот. Бывает, что даже без моментов забиваешь и выигрываешь, а тут были моменты, но сыграли 0:0. Думаю, это справедливый результат.

– Кто был ближе к победе? У вас были хорошие сэйвы, но и игроки ЦСКА не реализовали несколько эпизодов…

– Ближе к победе тот, кто забивает голы. Сегодня ни одна команда не забила, поэтому результат закономерный. Всегда хочется большего, но для этого надо забивать.

– Каковы шансы ЦСКА? О каком месте вы теперь думаете?

– Мы думаем не о каком-то месте, надо хорошо подготовиться к заключительным матчам. Не надо смотреть в таблицу, о чем-то мечтать. Нам надо выходить на поле и побеждать, после этого можно о чем-то думать.

– Команде нужно набирать шесть очков в двух оставшихся турах. Что можете сказать болельщикам перед домашними матчами?

– Болельщики активны, хорошо ходят на наш стадион. Понятно, всегда хочется видеть заполненный 30-тысячник. Но и 15-20 тысяч – это неплохо. Надеюсь, оба оставшихся матча пройдут при таком большом количестве болельщиков. Тем более уже стало тепло.

За два тура до конца чемпионата ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, отставая от идущего вторым «Спартака» на одно очко. Напомним, что серебряный призер сыграет сразу в групповом раунде Лиги чемпионов. Бронзову придется пройти квалификационный раунд.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (6)
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Татарин за ЦСКА
1525087030
Это редчайшее интервью Акинфеева.Как всегда ничего лишнего и все по делу говорит. Удачи,капитан. ЦВБП
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Аид666
1525111612
с таким составом пройти дальше всех в Еврокубках, да еще и идти в зоне ЛЧ - достойно уважения!
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Alex Y
1525119107
Был бы состав по лучше(
Ответить
vovan55
1525170000
да мы только за... вы побеждайте а уж так поболеем... вперёд, за очками
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_Kesh_Suntar_
1525170588
Нужно второе место взять, чтоб напрямую! Из российских клубов, истории 3 клуба не играли в ЛЧ!,,,,,
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