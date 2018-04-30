Иммобиле может пропустить остаток сезона из-за травмы бедра

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле досрочно покинул поле в матче 35-го тура итальянской Серии А с «Торино» (1:0). Футболист был заменен на 14-й минуте матча.

«По ходу игры Иммобиле почувствовал боль в задней поверхности бедра. В течение следующих нескольких дней мы будем следить за ситуацией и проведем диагностику.

Есть шансы, что он сможет помочь «Лацио» в матче последнего тура с «Интером», но для этого нужно убедиться, что у него нет разрыва мышц задней поверхности бедра», – заявил главный врача клуба Фабио Родиа.

Стоит отметить, что Иммобиле является лучшим бомбардиром итальянской Серии А. На его счету 29 голов в 32 матчах.