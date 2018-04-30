Уокер: «Я хочу быть лучшим игроком в мире. Надеюсь, Гвардиола поможет мне»

Защитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер поделился мнением о работе с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой.

«Гвардиола работал с двумя моими кумирами: Филлипом Ламом и Дани Алвесом. Так что в его силах вложить в меня частичку их игры.

Я хочу быть лучшим в мире. Все хотят быть лучшими в мире, и я стремлюсь к этому. Я надеюсь, его опыт и знания помогут мне.

Я думаю, Гвардиола сделал меня умнее в футбольном плане. Я это чувствую. Думаю, он научил меня читать игру: когда идти вперед, когда возвращаться назад, заставил чуть больше думать над игрой, в то время как в «Тоттенхэме» я по большей части закрывал фланг – шел вперед и назад», – сказал Уокер.