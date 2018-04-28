Серия А. «Интер» в меньшинстве проиграл «Ювентусу», пропустив два гола в последние десять минут

Состоялся матч 35 тура итальянской Серии А между миланским «Интером» и туринским «Ювентусом». Подавляющую часть встречи хозяева провели в меньшинстве, но это не помешало им повести в счете. Однако преимущество удержать не удалось – в итоге поражение.

«Старая синьора», будучи лидером, оторвалась от идущего вторым «Наполи» на четыре очка. Однако у неаполитанцев матч в запасе.

Чемпионат Италии. Серия А. 35-й тур

Интер – Ювентус – 2:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Коста, 13; 1:1 – Икарди, 52; 2:1 – Барцальи, 65 (в свои ворота); 2:2 – Куадрадо, 87; 2:3 – Игуаин, 89.

Удаления: Весино, 15 – нет.

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