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  • Серия А. «Интер» в меньшинстве проиграл «Ювентусу», пропустив два гола в последние десять минут

Серия А. «Интер» в меньшинстве проиграл «Ювентусу», пропустив два гола в последние десять минут

28 апреля 2018, 23:49
14

Состоялся матч 35 тура итальянской Серии А между миланским «Интером» и туринским «Ювентусом». Подавляющую часть встречи хозяева провели в меньшинстве, но это не помешало им повести в счете. Однако преимущество удержать не удалось – в итоге поражение.

«Старая синьора», будучи лидером, оторвалась от идущего вторым «Наполи» на четыре очка. Однако у неаполитанцев матч в запасе.

Чемпионат Италии. Серия А. 35-й тур

Интер – Ювентус – 2:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Коста, 13; 1:1 – Икарди, 52; 2:1 – Барцальи, 65 (в свои ворота); 2:2 – Куадрадо, 87; 2:3 – Игуаин, 89.

Удаления: Весино, 15 – нет.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

В Италии прошел самый сумасшедший матч года. Это неописуемо, это фантастика!

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Интер Ювентус
Комментарии (14)
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insider_retro
1524948896
Матч горячий по накалу, крайне ценный по очкам, не предсказуемый по сюжету и победный со спасением для Юве!.. Зрелищно!..
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DIDI 23
1524949398
Досадно...
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romvad
1524950723
Вторая жёлтая Пьяничу "почему-то" не была показана...
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Garrincha58
1524951409
жаль Спаллетти но он по моему сам виноват
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GoldPlayFIFARus9
1524953687
Молодец судья, всё таки довёл Юве до победы,удалил где не было удаления,не удалил там где должен удалить....
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Shotlandets86
1524957485
Договорентус в своём стиле...На этот раз, договорились с судейками.
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LESTER68
1524960715
Показалось Васин, думаю уже и там успел накосячить.
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artem 81
1524970078
Хороший матч
Ответить
kaa-71
1524978848
Победа нужна была обеим командам
Ответить
zigbert
1524996298
Эта победа Ювентусу за настойчивость.
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