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Интер - Ювентус

28.04.2018, Суббота, 21:45 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Трансляция: Матч ТВ, Матч! Футбол 2 Италия. Серия А, 35 тур Интер - Ювентус
Италия. Серия А (2017/2018)
16 тур
9 декабря, суббота 22:45 Ювентус 0:0 Интер
Италия. Серия А (2016/2017)
23 тур
5 февраля, воскресенье 22:45 Ювентус 1:0 Интер
4 тур
18 сентября, воскресенье 19:00 Интер 2:1 Ювентус
Италия. Кубок (2015/2016)
1/2 финала
ответный матч		 2 марта, среда 22:45 Интер 3:0
(3:5)п		 Ювентус
Италия. Серия А (2015/2016)
27 тур
28 февраля, воскресенье 22:45 Ювентус 2:0 Интер
8 тур
18 октября, воскресенье 21:45 Интер 0:0 Ювентус
Италия. Кубок (2015/2016)
1/2 финала
первый матч		 27 января, среда 22:45 Ювентус 3:0 Интер
Италия. Серия А (2014/2015)
36 тур
16 мая, суббота 19:00 Интер 1:2 Ювентус
17 тур
6 января, вторник 23:00 Ювентус 1:1 Интер
Италия. Серия А (2013/2014)
22 тур
2 февраля, воскресенье 23:45 Ювентус 3:1 Интер
3 тур
14 сентября, суббота 20:00 Интер 1:1 Ювентус
Международный Кубок Чемпионов Guinness 2013

7 августа, среда 02:30 Ювентус 1:1
(8:9)п		 Интер
Италия. Серия А (2012/2013)
30 тур
30 марта, суббота 18:00 Интер 1:2 Ювентус
11 тур
3 ноября, суббота 23:45 Ювентус 1:3 Интер
Италия. Серия А (2011/2012)
29 тур
25 марта, воскресенье 22:45 Ювентус 2:0 Интер
10 тур
29 октября, суббота 22:45 Интер 1:2 Ювентус
Италия. Серия А (2010/2011)
25 тур
13 февраля, воскресенье 22:45 Ювентус 1:0 Интер
6 тур
3 октября, воскресенье 22:45 Интер 0:0 Ювентус
Италия. Серия А (2009/2010)
34 тур
16 апреля, пятница 22:45 Интер 2:0 Ювентус
15 тур
5 декабря, суббота 22:45 Ювентус 2:1 Интер
Италия. Кубок (2009/2010)
1/4 финала
28 января, четверг 22:45 Интер 2:1 Ювентус
Товарищеские матчи 2009

14 августа, пятница 22:30 Интер 1:1
(5:6)п		 Ювентус
Италия. Серия А (2008/2009)
32 тур
18 апреля, суббота 22:30 Ювентус 1:1 Интер
13 тур
22 ноября, суббота 22:30 Интер 1:0 Ювентус
Италия. Серия А (2007/2008)
30 тур
22 марта, суббота 22:30 Интер 1:2 Ювентус
11 тур
4 ноября, воскресенье 22:30 Ювентус 1:1 Интер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 30 5 3 86:24 +62 95
2. Наполи 38 28 7 3 77:29 +48 91
3. Рома 38 23 8 7 61:28 +33 77
4. Интер 38 20 12 6 66:30 +36 72
5. Лацио 38 21 9 8 89:49 +40 72
6. Милан 38 18 10 10 56:42 +14 64
7. Аталанта 38 16 12 10 57:39 +18 60
8. Фиорентина 38 16 9 13 54:46 +8 57
9. Торино 38 13 15 10 54:46 +8 54
10. Сампдория 38 16 6 16 56:60 -4 54
11. Сассуоло 38 11 10 17 29:59 -30 43
12. Дженоа 38 11 8 19 33:43 -10 41
13. Кьево 38 10 10 18 36:59 -23 40
14. Удинезе 38 12 4 22 48:63 -15 40
15. Болонья 38 11 6 21 40:52 -12 39
16. Кальяри 38 11 6 21 33:61 -28 39
17. СПАЛ 38 8 14 16 39:59 -20 38
18. Кротоне 38 9 8 21 40:66 -26 35
19. Верона 38 7 4 27 30:78 -48 25
20. Беневенто 38 6 3 29 33:84 -51 21
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    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА 28 апреля 2018, 23:46

    Ювентус уроды,все таки выиграли,мрази

    0
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    Рейтинг: +3509

    Fancyfall > Татарин за ЦСКА 28 апреля 2018, 23:47

    футбол таков (с)

    1
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    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА 28 апреля 2018, 23:43

    Ска,2:2 Интер просто уиницы.Но нужно выигрывать этот недоклуб,кторый очень скучный и однообразный

    0
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    Рейтинг: -97

    МЮЮЮЮЮЮЮЮ 28 апреля 2018, 23:27

    Удаление то сомнительное как не толкали судьи Интер показал характер ) не зависемо от исхода матча ))))

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    Рейтинг: -97

    МЮЮЮЮЮЮЮЮ 28 апреля 2018, 23:25

    ))))))) Буффон гори в аду

    -2
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    Рейтинг: +2509

    panmon 28 апреля 2018, 23:23

    Как в меньшенстве забили 2 Юве? Ппц

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    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА > panmon 28 апреля 2018, 23:43

    Юве дно просто

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    Рейтинг: +3509

    Fancyfall 28 апреля 2018, 23:21

    ни одного коммента... вот и спрашивается, какого ху. мы смотрим матч чемпа италии бесплатно, а матчи нашего чемпа, топовые, должны смотреть за деньги?..

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    Рейтинг: +3181

    uBaH_ > Fancyfall 28 апреля 2018, 23:22

    И где тут связь?

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    Fancyfall > uBaH_ 28 апреля 2018, 23:25

    догадайтесь?..

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    uBaH_ > Fancyfall 28 апреля 2018, 23:31

    Так её тут нету. Причем тут комментарии на левом, почти никому не интересном сайте, и интерес матч тв показывать матчи чемпионата Италии бесплатно?

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    Fancyfall > uBaH_ 28 апреля 2018, 23:44

    иван... ваня, если можно к вам так обратиться, я на этом сайте слежу за футболом более 10 лет, пусть раньше платформа и называлась по-др., и в свете крайних событий на матч тв, где ещё мне высказать своё мнение?

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    uBaH_ > Fancyfall 28 апреля 2018, 23:48

    Я тоже тут сижу с соккера ;) Просто эти сайты никак не отображают выгоду матч тв.

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    uBaH_ > Fancyfall 28 апреля 2018, 23:54

    И будем объективны мало кому доставляет проблема с матч тв. Сейчас почти у всех есть интернет либо на мобильном, либо на компьютере, и любой может посмотреть матчи без проблем ;)

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    Fancyfall > uBaH_ 28 апреля 2018, 23:55

    у них в принципе нет выгоды, они ж в минус ушли...

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    Fancyfall > uBaH_ 28 апреля 2018, 23:56

    не спорю, но, как правило, моник и экран телека отличаются диагональю и доп проводами)

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