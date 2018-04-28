Главные новости дня. Монтелла уволен из «Севильи», открыт последний стадион для ЧМ-2018

Глушаков не сыграет за «Спартак» против «Амкара».

Дзагоев и Вернблум не помогут ЦСКА в игре с «Зенитом».

В покупке Головина заинтересованы два клуба АПЛ.

Сразу 15 клубов интересуются Мусой.

«Крылья Советов» выиграли у «Факела» в своем первом матче на новом стадионе.

В «Зенит» могут прийти к власти Ротенберги и Геркус.

Левандовски не перейдет в «Реал».

Венгер может возглавить клуб из Китая.

«Ливерпуль» не смог выиграть у предпоследней команды АПЛ.

«Севилья» отправила в отставку Монтеллу.