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  • ЦСКА отправился на матч с «Зенитом» без Дзагоева и Вернблума

ЦСКА отправился на матч с «Зенитом» без Дзагоева и Вернблума

28 апреля 2018, 16:30
21

ЦСКА вылетел в Санкт-Петербург на матч 28 тура РФПЛ с «Зенитом».

В состав армейцев вошли 18 футболистов. В их числе не оказалось полузащитников Алана Дзагоева и Понтуса Вернблума, которые до сих пор не могут восстановиться от травм.

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

Защитники: Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Алексей Березуцкий, Георгий Щенников, Марио Фернандес.

Полузащитники: Александр Головин, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Хетаг Хосонов, Георгий Миланов, Кристиян Бистрович.

Нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Ахмед Муса, Федор Чалов.

Поединок «Зенит» – ЦСКА состоится в воскресенье, 29 апреля, и начнется в 16:30 по московскому времени.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Дзагоев Алан Вернблум Понтус
Комментарии (21)
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vladimir-7
1524922959
ЦСКА, удачи!!!
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ostrmaksim
1524923614
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Вот тот блог--- http://wq.lt/wEhjy
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maygli
1524924687
Зениту это не поможет.
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Боцман59rus
1524924692
жаль Дзагоева, что с ним, не понятно, у армейцев -любимый игрок, желаю здоровья ...а швед, простите кони, но такое не лечится.)))
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Vivinho
1524926027
Дело в том, что у Зенита некому забивать. А у ЦСКА два быстрых нападающих. Полагаю, что будет 1:3.
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insider_retro
1524926814
В силу разных причин, для ЦСКА становится в порядке вещей решать турнирные задачи теми игроками, которые есть и готовы... А на поле фортуна разберётся в чью ногу или голову вложить нужный мяч!!...))
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84aivengo
1524927578
пусть мне минуса поставят... но дзагоев уже зае...ал с травмами ....
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prezent2017
1524929665
Вернблум и Даза в запое?
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raritet
1524930728
А зачем ЦСКА Верблум И Дзагоев когда есть поздравление от самого президента. Я , как прочитал поздравление , сразу понял намек ВВП:" Зениту крышка". Нет смысла на поле выходить.
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Татарин за ЦСКА
1524934360
Потери конечно у нас аховые,но тем не менее удачи,родные
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