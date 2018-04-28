ЦСКА отправился на матч с «Зенитом» без Дзагоева и Вернблума

ЦСКА вылетел в Санкт-Петербург на матч 28 тура РФПЛ с «Зенитом».

В состав армейцев вошли 18 футболистов. В их числе не оказалось полузащитников Алана Дзагоева и Понтуса Вернблума, которые до сих пор не могут восстановиться от травм.

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

Защитники: Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Алексей Березуцкий, Георгий Щенников, Марио Фернандес.

Полузащитники: Александр Головин, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Хетаг Хосонов, Георгий Миланов, Кристиян Бистрович.

Нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Ахмед Муса, Федор Чалов.

Поединок «Зенит» – ЦСКА состоится в воскресенье, 29 апреля, и начнется в 16:30 по московскому времени.