Муса находится в сфере интересов 15 клубов

По информации Turksvoetbal, в услугах нападающего ЦСКА Ахмеда Мусы заинтересованы 15 клубов из четырех стран – России, Англии, Германии и Турции. В их числе такие как «Фенербахче», «Галатасарай» и «Бешикташ».

Кроме того, как заявляет другой турецкий источник – издание Sabah, – кандидатура нигерийца также рассматривается «Ньюкаслом», «Уотфордом» и «Борнмутом».

Напомним, 25-летний футболист принадлежит «Лестеру». За армейцев форвард выступает на правах аренды до конца нынешнего сезона.