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Муса находится в сфере интересов 15 клубов

28 апреля 2018, 15:34
19

По информации Turksvoetbal, в услугах нападающего ЦСКА Ахмеда Мусы заинтересованы 15 клубов из четырех стран – России, Англии, Германии и Турции. В их числе такие как «Фенербахче», «Галатасарай» и «Бешикташ».

Кроме того, как заявляет другой турецкий источник – издание Sabah, – кандидатура нигерийца также рассматривается «Ньюкаслом», «Уотфордом» и «Борнмутом».

Напомним, 25-летний футболист принадлежит «Лестеру». За армейцев форвард выступает на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Галатасарай Фенербахче Бешикташ Ньюкасл Уотфорд Борнмут Муса Ахмед
Комментарии (19)
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Гуус
1524919435
вывод один цска его потеряет и в следующем сезоне начнется спад команды!
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nik55
1524919829
Муса находится в сфере интересов 15 клубов----ФНЛ
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giluxa1963
1524921743
будет Муса в ЦСКА не будет Муса в ЦСКА науке это не известно а то что ЦСКА будет в лидерах это однозначно
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Полная Канистра
1524922195
а как же конь и будёновка?
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ostrmaksim
1524923569
Народ недавно нашли уникальный способ как без диет, без спорта и без мед.препаратов сделать свое тело красивым и подтянутым.Я сразу решил протестировать и был в шоке: за 2 недели убрал пивное пузо и начали проступать кубики, подкачал руки и спину, и скинул даже пару килограмм. Теперь и жена захотела попробовать вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал да и цена вoпpоca кoпeeчнaя,а вычитал об этом способе здесь --- http://tok.pw/mblog
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insider_retro
1524925821
Подпортил он себе реноме в Лестере... Теперь "сфера интересов" будет к нему относится настороженно...
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vladimir-7
1524926442
Муса пока принадлежит Лестору, вот эта информация для него, а в ПФК ЦСКА он сейчас в аренде. В Лесторе Муса сидел в запасе, а в ЦСКА играет в основном составе, для игрока это очень важно.
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Бриг
1524928050
Наверное, по цене своей грошовой подходит всем
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Garrincha58
1524928085
15 команд чемпионшипа
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prezent2017
1524929932
Лестер заработает, а кони опять зимой возьмут его в аренду.
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