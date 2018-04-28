ФНЛ. «Енисей» Аленичева проиграл в Химках, финалист Кубка России «Авангард» разошелся миром с «Сибирью»

Состоялись очередные матчи 35 тура ФНЛ. Красноярский «Енисей», ведущий борьбу за выход в РФПЛ, проиграл подмосковным «Химкам». Единственный гол за сибиряков забил легионер Марко Обрадович.

В другой встрече финалист Кубка России курский «Авангард» не смог переиграть новосибирскую «Сибирь».

Первенство ФНЛ. 35-й тур

Химки – Енисей (Красноярск) – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Талалай, 26 (с пенальти); 2:0 – Кичин, 35 (в свои ворота); 2:1 – Обрадович, 68.

Авангард (Курск) – Сибирь (Новосибирск) – 0:0

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ