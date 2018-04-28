Фанаты «Зенита» выложили полную версию песни Шнурова о команде до ее премьеры

Фанатская группировка «Зенита» «Ландскрона» в своей группе в соцсети «ВКонтакте» опубликовала полную версию новой песни группы «Ленинград», которая посвящена петербургской команде.

Как ранее сообщил лидер музыкального коллектива Сергей Шнуров, премьера песни, которую он написал непосредственно для хорового исполнения, состоится на матче 28 тура РФПЛ «Зенит» – ЦСКА.

Поединок между сине-бело-голубыми и армейцами состоится на стадионе «Санкт-Петербург» в воскресенье, 29 апреля, и начнется в 16:30 по московскому времени.